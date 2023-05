Robbie Williams achaca a su madre el hecho de que él vea ovnis

Robbie Williams siempre ha mostrado un gran interés por la vida extraterrestre y los ovnis. Una idea que, según asegura el cantante, ha sido inculcada desde su niñez por parte de su madre, Janet, y su abuela.

El artista londinense ha explicado al diario británico The Sun que su mamá se consideraba a sí misma como una "bruja blanca". "Cuando crecí, fuera de la habitación de mi madre había un estante de libros, y en esos libros había folklores y cuentos de hadas. Había todos ese tipo de libros interesantes que expanden la mente. En casa de mi abuela había libros como UFO's Over London”, expresó el intérprete de Angels.

No obstante, la pareja de Ayda Field tiene un punto de vista particular respecto a la vida extraterrestre y es que, aunque no cree en nada, es un tema que le genera mucha curiosidad. Además, reveló que, desde 2005, se registra en la red del pajarito azul como 'UFO Twitter'.

"Mi posición en todo esto es que mi mente está abierta y todo está sobre la mesa. No creo en nada, pero si la gente quiere venir y decir que les han pasado cosas, les digo: ‘Bueno, eso es interesante’. Pero no es una colina en la que voy a ir y morir. No puedo decir que esté sucediendo porque nadie lo sabe", aclaró.

Por si fuera poco, el año pasado en un pódcast de Shaun Attwood, el artista reveló que él vivió un avistamiento de ovnis hace 20 años atrás en Los Ángeles. "Mi primera experiencia se remonta al Hotel Beverly Hills. Estábamos una chica y yo en dos tumbonas en el jardín de mi habitación mirando las estrellas. Entonces, de repente, en silencio sobre nuestras cabezas, apareció lo que solo puedo describir como un objeto cuadrado", afirmó.

Además, el cantante aseguró que no se encontraba ebrio cuando vio con sus propios ojos el objeto volador. "Era negro mate y tenía rayas amarillas y negras. Apareció en silencio, podría haberlo golpeado con una pelota de tenis. Luego, se fue flotando. Estaba total y absolutamente sobrio", explicó en el pódcast.