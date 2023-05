Así fueron los comienzos de María Pombo en las redes sociales: de pequeña 'influencer' a gran empresaria

María Pombo es la reina indiscutible de Instagram en España. Con tres millones de seguidores, en una de las influencers que ha sido más fiel a la plataforma, desarrollando prácticamente su carrera a raíz de su perfil.

Comenzó a vivir de las redes sociales hace casi una década y, desde entonces, se ha transformado de modelo a empresaria con varias marcas de ropa.

¿Quién es María Pombo?

María Pombo nació el 17 de octubre de 1994 en Madrid, como la más pequeña de dos hermanas: Marta y Lucía, que también se consideran creadoras de contenido en la actualidad.

Su madre se llama Teresa Ribó, y su padre, Victor Pombo, es dueño del famoso restaurante de la Castellana, Camino Foods & Drinks. Antes de esto, era un publicista muy reconocido. Un genio del marketing que ha sabido ayudar a sus hijas y crecer con su fama.

Pombo fue estudiante de intercambio durante el instituto y vivió un año en Vancouver (Canadá) y otro en Michigan (Estados Unidos). Allí aprendió inglés perfectamente antes de decidir estudiar Turismo y Protocolo.

Los inicios de María Pombo en redes sociales

Con 19 años, María Pombo conoció al futbolista Álvaro Morata. Su relación con el futbolista, de 2014 a 2015, provocó que comenzara a ser conocida en Instagram. Ganando 30.000 seguidores durante el romance.

Aunque tras anunciar la ruptura, perdió la mitad de sus seguidores, comenzó a conseguir todo tipo de trabajos como blogger de moda. Al poco tiempo, dejó la universidad para centrarse de lleno en ello y abrir su propia marca de ropa.

En sus comienzos, coordinada su canal de YouTube, con un blog y su perfil de Instagram. Además, creó Tipitent, una marca juvenil casual junto a su hermana que a día de hoy sigue triunfando.

Hace más de cuatro años que no publica ningún contenido en YouTube y se centra por completo a crecer su comunidad en Instagram. Además, ha creado una nueva marca de vestidos especiales, Name The Brand.

La vida personal de María Pombo

María Pombo mantuvo una relación sentimental con el futbolista Álvaro Morata cuando ella tenía 19 años y él 21. Ambos se dejaron ver en multitud de eventos juntos, así como en partidos del Real Madrid.

Su relación terminó en junio de 2015 tras diferentes idas y venidas. La influener confesó recientemente en una entrevista que estuvo muy triste tras la separación. No obstante, no tardó en conocer a su actual marido, Pablo Castellano.

Los dos habían sido presentados cuando tenían pareja en un evento de tenis de Madrid. Meses más tarde, Pablo habló a María para contarla que estaba de viaje en Santander. Allí quedaron con un par de amigos en común y meses más tarde saltó la chispa.

En 2018, tras casi cuatro años de relación, Pablo Castellano la propuso matrimonio. Los rumores de proposición inundaron la redes antes del momento y, finalmente, el madrileño la pidió matrimonio donde se conocieron, en Cantabria.

Dieron el 'sí, quiero' en junio de 2019, en la primera boda influencer retransmitida. Fue una propuesta de Hola que la pareja aceptó para que sus seguidores pudieran estar presentes en un momento tan especial.

En 2020, el matrimonio tuvo a su primer hijo, Martín. Actualmente, están esperando a su segunda hija, Vega, que nacerá a finales de 2023. La pareja no puede estar más emocionada de este cambio.

Por eso, han vuelto a cambiar de vivienda en Madrid. Todo ha sido gracias al trabajo de Pablo, que tiene una gran empresa de reformas y construcción junto con su hermano.

Además, también son socios de más empresas, como La Martinuca. También, María Pombo organizó recientemente el festival de música de reggaeton Suavefest.

En la televisión, ha participado en Mask Singer y también en El Desafío. Además de haber acudido al programa de Bertín Osborne y a La Resistencia, donde reveló su embarazo sin querer.