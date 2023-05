El emocionante recuerdo de Santi Cañizares y Mayte García a su hijo fallecido, en la comunión de sus hijas: "Un beso al cielo"

En 2018, Santi, el hijo de Santiago Cañizares t Mayte García, moría a los 5 años víctima de un tumor cerebral. "Para mí, mi hijo sigue vivo", confesaba Mayte el pasado diciembre desde su casa a Lecturas, donde recibía a la revista. "No puedo abrazar su cuerpo, pero sí su alma", decía emocionada.

"Vivo en paz desde la muerte de mi hijo. En el segundo en que se fue, sentí que estaba flotando", aseguraba la empresaria. "Desde entonces, perdí el miedo a la muerte. Sé que cuando me muera mi hijo me recibirá".

Además, Mayte sostenía que sus hijas "tienen que dar vida a su hermano". "Tiene que ser una extensión suya, porque han sido trillizos. Les digo que, aunque no exista, vive en nuestros corazones, y no debemos venirnos abajo si nos preguntan por él".

Además, desvela la conversación reciente con una de sus hijas acerca de la muerte de su hermanito. "Mi hija me confesaba: 'me da rabia cuando alguien me dice: 'tu hermano está muerto', porque no lo supero'. Me decía: 'es que este año estoy triste, va a ser la comunión y no va a estar él'. Yo le dije: 'no te preocupes, que va a estar'".

En efecto, la comunión se produjo hace unos días y, en ella, estuvo presente de alguna manera el pequeño. ''Resaca emocional de uno de los días más emotivos en nuestras vidas. Comunión de India y Martina. No pudo ser más bonita, no podíamos estar mejor acompañados…'', escribió después la ya exmujer de Cañizares en el post de Instagram.

''Santi, como ves sigues vivo en nuestros corazones y más presente que nunca, si cabe. Un beso al cielo y a ellas por brillar y ser tan tan bonitas'', escribió también como homenaje a su hijo fallecido.