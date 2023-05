Fray Marcos, denuncia "conductas" de algunos compañeros de 'MasterChef', donde la convivencia fue "de las cosas más difíciles"

El de Fray Marcos, monje dominico venezolano, fue uno de los fichajes más sorprendentes de la presente edición de MasterChef (La 1). El religioso ha sorprendido por su capacidad de adaptación y más tarde, por haber sido expulsado estando en posesión del pin de la inmunidad, que decidió no usar.

Y es que Fray Marcos quería irse ya del concurso y su despedida estuvo rodeada de abrazos y lágrimas. Ahora, la revista Dominicos publica una entrevista con el religioso, en la que cuenta que su ánimo fue mermando por la convivencia y los dolores físicos que sufre.

"Me recomendaban que lo entregara [el pin de la inmunidad], pero ya estaban ocurriendo cosas dentro de mí, muy personales, muy íntimas... Y la convivencia también fue desgastándome, desanimándome", decía Fray Marcos.

El religioso dijo estar "bajo de ánimo", lo que le impedía hacer platos a la altura de su cocina. Además, aunque MasterChef le apetecía, había otras prioridades: "Por encima de ese proyecto personal también está mi comunidad, la Orden, la Iglesia y mi ministerio sacerdotal".

"Lo más difícil es tener que soportar a veces dolores físicos. Tengo un diagnóstico de tres hernias lumbares. Se me duermen mucho los brazos", explicaba el concursante, para el que lo peor eran las pruebas de exteriores, donde había que cargar peso, agacharse...

Además, la incomunicación hizo mella, sobre todo con su madre, con la que solo podía hablar cada ocho o diez días. "Había mucha gente en Venezuela, en Colombia y aquí mismo preocupada, porque no sabían de mí", explicaba.

Respecto a la convivencia afirmaba que fue difícil "soportar, a veces, conductas que no vienen dentro del programa", porque "hay gente que a lo mejor cree que está en un reality show distinto a MasterChef". "Yo concibo a MasterChef como está ideado: para cocinar, para divertirnos", explicaba el religioso.

Y a pesar de los prejuicios que se pudiera tener, lo cierto es que Fray Marcos ha hecho buena amistad con gente muy dispar a él, como Francesc. "Me hice amigo de un personaje allí, el dandy, el mujeriego, de 59 años, guapo, de buena presencia. Nos tocó compartir habitación y él decía, tan cómico 'he estado con tantas mujeres y no podía imaginar que iba a dormir con un cura'. Le dije aclara eso: 'compartes la habitación con un sacerdote'", contaba Fray Marcos.

También le sorprendió por ejemplo, Jotha. Le describía así: "un DJ discotecas de ambientes gay, con dos pendientes, un piercing, todo tatuado... tú lo ves y dices: este tío debe ser un desastre. Resulta que era el más ordenado, limpio, silencioso, apartado", explicaba.