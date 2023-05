Kim Kardashian asegura que "llora hasta dormirse" por sus labores como madre

North, que pronto cumplirá 10 años. Saint, de siete. Chicago, que ya tiene cinco años. Y Psalm, que hace poco soplaba cuatro velas. Eso son los hijos de Kim Kardashian. Y, según la propia empresaria, también la razón de que muchas noches llore hasta quedarse dormida debido al trabajo que le dan.

La influencer ha hablado con franquiza en el podcast On Purpose with Jay Shetty y si bien el episodio completo no ha visto la luz todavía, desde la revista People han sacado a la luz un extracto en el que Kimberly se ha sincerado sobre cómo es la crianza de los cuatro hijos que tuvo con Kanye West.

Al principio, el presentador quiere saber qué ha vivido diferente en comparación con lo que ella pensaba que significaba la maternidad, y Kim Kardashian ha respondido: "Dicen que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una verdad más grande".

Entrando más en detalle, la fundadora de SKIMS ha revelado que, por ejemplo, algunas mañanas "no tienes idea de lo que está pasando", debido a la cantidad de tareas que tienes que llevar a cabo. "Es como si continuamente tuviese que peinar a una de mis hijas, y tiene que ser de cierta manera y siempre perfecto, pero luego el otro necesita que yo le ponga los zapatos y al final todos precisan de ti", ha añadido.

"Es como una completa locura, de cocinar a tener que ir corriendo por ahí. Es salvaje", ha continuado Kim, que sin embargo ha reconocido que "la crianza" de sus hijos es "lo que más" le "ha enseñado" sobre ella misma. "Ha sido mi mayor desafío", ha continuado.

"Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida. Como diciendo 'Mierda, hay un maldito tornado en mi casa. ¿Qué acaba de pasar?'", ha explicado la socialité, que ha puntualizado que sus hijos representan "todos los estados de ánimo y todas las personalidades" y que por ello mismo "a veces se están peleando".

"Y ya sabes, no hay nadie más allí", ha dicho Kim Kardashian, que ha agregado que a veces está muy sola "para interpretar al poli bueno y al poli malo", razón por la que ha reconocido que está trabajando para "ser un poco más firme" en sus decisiones.

"La crianza de los hijos es realmente difícil", ha finalizado, "es la única forma en la que puedo describirlo. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. Pero no hay nada que pueda prepararte y no importa cuánto tiempo esperes. Nunca vas a estar preparada. Pero lo descubrirás y te hará sentir muy orgullosa de ti misma por haber superado otro día".