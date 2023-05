Tu horóscopo diario: lunes 22 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 22 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a tener un comienzo de semana favorable, con mucha lucha, tensiones e imprevistos, pero favorable para tus actividades de trabajo, negocios y asuntos sociales. La energía positiva de Marte, el regente de tu signo, te dará fuerza e inspiración para que puedas afrontar iniciativas audaces y coronarlas con gran éxito.

Tauro

Este es un día que al principio te parecerá malo y te lloverán tensiones y dificultades, tanto en el trabajo como las relaciones, sin embargo, al final descubrirás que se trata, en realidad, de un día muy bueno y que todas estas luchas tienen sentido y te acabarán llevando a donde deseas. La tarde va a ser muy favorable.

Géminis

Hoy debes estar muy atento porque un enemigo llegará a ti vestido de amigo o dando la impresión de que viene a traerte algo muy bueno, pero en realidad te amenaza el engaño o la traición. Si hoy llega algo muy bueno e inesperado para ti debes tener cuidado porque las cosas no van a ser como parecen. Pero triunfarás.

Cáncer

La Luna transitará hoy por tu signo y además lo hará, afortunadamente, formando buenos aspectos con otros planetas. Esto significa que puede ser un día muy positivo o feliz para ti, en el que tus actividades e iniciativas van a salir adelante. Además, en tu interior vas a gozar de una gran inspiración, alegría u optimismo.

Leo

Te encuentras en un momento astrológico muy favorable y precisamente por eso hoy vas a comenzar una semana que goza de las mejores perspectivas, especialmente para el trabajo y los asuntos financieros. Te llegará un dinero inesperado o una buena noticia relacionada con las finanzas. Muy bueno para tomar iniciativas.

Virgo

Hoy comienza una semana para ti que te va a traer grandes luchas y sacrificios en el terreno laboral, hasta incluso vas a sufrir alguna injusticia o algo que tú interpretes como tal. Sin embargo, la buena noticia es que al final te merecerá la pena porque tras momentos muy difíciles al final vas a obtener un notable triunfo.

Libra

Ten prudencia en asuntos relacionados con el dinero y bienes materiales, piensa muy bien las cosas antes de hacerlas porque en estos momentos te ronda un engaño o una traición, o quizás también que tu mismo puedas tomar una decisión equivocada u otorgar tu confianza a la persona inadecuada. Todo se va a solucionar.

Escorpio

Estos días estamos ante un momento astrológico importante, pero bastante tenso y esto puede llevarte a hacer algunas cosas de las que luego quizás te arrepentirías. No te busques enemigos y no entres en provocaciones porque eso no te llevará a nada bueno, pero sí podría traerte muchos problemas. Evita enfrentamientos.

Sagitario

Tienes en tu interior una gran cantidad de sueños y estás dispuesto a luchar por ellos. Además, la buena noticia es que puedes realmente conseguir hacerlos realidad, pero para ello debes tomarte las cosas con más calma, en estos días te devora una gran impaciencia. Pero esta será una semana importante y bastante fructífera.

Capricornio

Comienza una semana para ti que tendrá excelentes perspectivas desde el punto de vista del trabajo y las finanzas, pero que al mismo tiempo también va a estar llena de luchas y dificultades. Tienes un gran éxito a las puertas, pero te va a costar mucho poder conseguirlo. Tienes las ideas muy claras y nada te podrá detener.

Acuario

La semana que hoy comienza te tiene reservada una excelente sorpresa en relación con el dinero y los asuntos materiales. Al mismo tiempo, también será un momento ideal para que tomes iniciativas en estos ámbitos. Algo por lo que has luchado con gran pasión se va hará realidad estos días y te traerá un cambio para bien.

Piscis

Vas a comenzar esta nueva semana de trabajo con una gran desgana o quizás también con temor a que la vida te traiga algún disgusto o tus ilusiones se vengan abajo como un castillo de naipes. Sin embargo, nada de todo esto va a suceder y poco a poco te irás dando cuenta de ello y ganando confianza. Hoy tendrás un día difícil.