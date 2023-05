Feijóo critica los viajes en Falcon de Sánchez y Adriana Lastra le responde: "Tú eres más de yates de narcotraficantes"

La campaña electoral de las autonómicas y locales del próximo domingo encara su recta final y la tensión crece entre los partidos, con enfrentamientos dialécticos en redes sociales y ataques como el que ha protagonizado este domingo la exportavoz del PSOE Adriana Lastra contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Todo comenzó cuando el jefe de la oposición escribió en Twitter un mensaje para disculparse por no poder asistir este domingo por la tarde a un mitin en Tenerife.

"Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas", escribió el político gallego, en referencia a los viajes de Pedro Sánchez en el avión presidencial.

Ya sabemos que tú eres más de yates de narcotraficantes que de aviones del Estado. https://t.co/J7UD13jY4b — Adriana Lastra (@Adrilastra) May 21, 2023

Al paso del tuit de Feijóo salió la exportavoz del Partido Socialista, que arremetió contra el político del PP.

Lastra escribió en Twitter: "Ya sabemos que tú eres más de yates de narcotraficantes que de aviones del Estado", en referencia a una vieja foto de los años de Feijóo en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado.