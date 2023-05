Feijóo confía en que Page y Vara presionen a Sánchez para que gobierne la lista más votada

A seis días para la cita con las urnas y con decenas de encuestas reñidas en la mano, el líder del PP persiste en que debe gobernar quien gane las elecciones el 28M y no, como ocurre en tantos municipios o comunidades, quienes logran sumar en coalición. Si bien Alberto Núñez Feijóo lleva cerca de un año ofreciendo un pacto al PSOE para facilitarse entre ellos los gobiernos, con el consecuente rechazo del socialista, el dirigente popular guarda la esperanza de que Pedro Sánchez reconsidere su postura y abogue por este modelo que él mismo defendió en 2019. No porque sea Feijóo quien se lo ofrezca, sino porque se lo impongan sus mayores activos electorales y barones más rebeldes.

El entorno de Feijóo apunta a que este confía en que sean los candidatos socialistas que más se beneficiarían de este modelo quienes presionarían a su presidente en la noche electoral. Es decir, el presidente y candidato de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Y es que, según el PP, en sendos territorios los populares podrían gobernar con Vox, pese a perder las elecciones. A cambio, con este modelo Feijóo se podría beneficiar en la Comunidad Valenciana y en Aragón, según apuntan los últimos sondeos.

De este modo, Feijóo ve en los dirigentes socialistas más críticos con Sánchez la oportunidad para aplicar este modelo electoral. A las puertas de la campaña, en Génova ya proponían dos vías y dos condiciones para llevarlo a fin. Para las municipales, el líder popular pide reformar la ley electoral, como ya propuso hace meses. Y para las autonómicas y generales, Feijóo propone un acuerdo que firme el PSOE y el PP en el que ambos se comprometan a facilitar el gobierno tanto en territorios como en todo el país a quien más votos obtenga, aunque puedan sumar con sus socios prioritarios y pese a que no todos los barones estén de acuerdo con esta fórmula, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La lista más votada sería también lo que evitaría "la noche de infarto" que aguardan los populares el próximo 28M. "Esta todo muy abierto", sostienen fuentes de la dirección nacional. Asimismo, el PP ve al PSOE muy fuerte y resiste. "Tenemos que remontar un millón y medio de votos. Vamos a intentarlo". Los populares no dan por asegurado ganar las elecciones en cómputo global.

Lo que sí ven son conquistas puntuales, sobre todo en Andalucía, donde vaticinan una gran victoria como la que obtuvieron de la mano de Juanma Moreno. En Génova cuentan con ganar en las ocho provincias andaluzas. En Córdoba, Málaga y Almería auguran una mayoría absoluta; en Granada estarían cerca de ese objetivo, y en Sevilla y Cádiz, en cambio, reconocen que tendrán difícil formar gobierno al no contar con la lista más votada. La victoria en Aragón y Comunidad Valenciana, por ejemplo, "la tocan con los dedos".

Pero como reivindicó este domingo el líder del PP ante una plaza de toros de Valencia abarrotada, no se debe dar "nada por hecho" porque "nada está ganado y nada está perdido". Así, Feijóo se lanzó a pedir el voto a los simpatizantes de Ciudadanos, de Vox y del PSOE "avergonzado" con Sánchez. "El voto no es solo un papel; pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto. El voto es nuestra oportunidad, no vamos a tener otra".