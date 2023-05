El posado en 'topless' de Marta Riesco: "Paraíso"

Hace un mes, Marta Riesco anunció su ruptura con Antonio David y señalara a Rocío Flores como culpable. Desde entonces, la periodista ha vivido varios altibajos en lo que ella describió como su peor momento, aunque ha demostrado recientemente que está muy bien arropada por sus amigas. Sin embargo, sigue la tensión con su ex.

Y es que, recientemente, volvió a pronunciarse sobre lo sucedido con Antonio David después de que el ex guardia civil, en un directo en internet, dijera que su ruptura era "sin retorno" y se riera al leer el comentario de un seguidor que decía que parecía que era el perro quien tenía la culpa, pues la periodista, tras salir a pasearlo, no pudo volver a casa porque se olvidó las llaves y esto terminó provocando una discusión que acabó en ruptura.

"No te preocupes que ya me reiré yo", concluyó la periodista tras una serie de mensajes a su ex junto a una foto en la que sujetaba un anillo, que, presumiblemente, le habría regalado el propio Antonio David.

Quizá por eso, a la separación física se ha unido también otra importante, según los tiempos que corren: la virtual. Y por ambas partes, ya que, además de dejar de seguirse en sus respectivos perfiles de Instagram, han borrado todo lo relacionado con su historia de amor tras eliminar todas las fotos que tenían juntos, algo que deja claro que los términos de la ruptura no son del todo amistosos. Al menos de momento.

Ahora, para poner tierra de por medio, Marta se ha ido a Menorca junto a unas amigas. Y, desde allí, ha sorprendido a sus miles de seguidores en las redes con una sesión fotográfica en la que aparece en topless.

"Paraíso", ha escrito la exreportera, que ha recibido muchas respuestas positivas a sus imágenes. "Pero qué espectacular y guapísima estás", "fotón" o "esa mirada", han sido algunos de los piropos que le han dedicados amigos y seguidores en sus redes.