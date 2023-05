Christian Nodal hace historia en su primer concierto en España: "¡Jamás lo imaginé!"

Este sábado, Christian Nodal se entregó al público español en su único concierto en Europa dentro de su gira Foraji2 Tour. El compositor tocó el corazón de una masa de 15.000 fans, que corearon sus canciones y dejaron sin butacas libres al Wizink Center de Madrid.

Los grandes éxitos del carismático cantautor lo han convertido en uno de los artistas más populares de Latinoamérica. Hits como Me dejé llevar, No te contaron mal, Amor tóxico, De los besos que te di o Adiós, amor, temas que también formaron parte del repertorio del concierto, le han permitido traspasar las fronteras de su natal Caborca, en México, y presentarse, por primera vez, en España.

Centenares de personas de diferentes partes del país se trasladaron hasta la capital madrileña para dejarse deleitar por el peculiar estilo "mariacheño", combinación de mariachi y norteño, de Nodal. Durante casi dos horas y media, al son de las canciones interpretadas por la pareja de Cazzu y su conjunto de mariachis, los fans alzaban banderas de diferentes nacionalidades. "¡Qué chingón se siente ver tanta gente reunida de diferentes países! Jamás me imaginé este recibimiento tan precioso aquí en Madrid... Tantas banderas preciosas esta noche…", expresó, visiblemente emocionado, Nodal, quien se ha convertido en el primer artista mexicano en llenar por completo el Wizink Center.

El artista sorprendió a sus seguidores con un adelanto de lo que será la segunda parte de su disco Forajido con Por el resto de tu vida, interpretada junto a Tini, Quédate y Un cumbión dolido. Además, el joven de 24 años también entonó colaboraciones anteriores como La mitad, canción grabada con Camilo, Me extraño, tema que canta junto a Romeo Santos, Pa' olvidarme de ella, en colaboración con Piso 21, y Posiblemente, que interpreta junto a David Bisbal.

No obstante, el momento más emotivo de la noche fue cuando el cantautor interpretó varias estrofas de Volver, volver de Vicente Fernández junto a una fan tinerfeña, quien le hizo saber a través de una pancarta que uno de sus sueños era cantar con él.

Un evento que erizó la piel de los allí presentes y que quedará en el recuerdo tanto de sus seguidores como en los del artista. "Este concierto jamás en la vida se me va a olvidar. Gracias por tanto", aseguró el mexicano. "Quiero agradecer a todos mis fans por creer en mí... Mis fans son tan chingones que me han llevado a lugares que yo jamás imaginé que podría llegar con mi música y a colaborar con personas que jamás me imaginé que en la vida iba a grabar", expresó el cantautor.

Mucho ha llovido desde aquel 2016 cuando empezó a conocerse gracias a Adiós, amor. Ahora, Christian Nodal es uno de los artistas más emblemáticos en el panorama musical de Latinoamérica y su voluntad de expandirse le ha llevado a conquistar audiencias y mercados globales. Aunque su gira Foraji2 Tour solo tenía prevista la parada de este sábado en España y Europa, el artista cuenta con diferentes fechas en Estados Unidos y Centroamérica.