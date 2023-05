Ayuso reitera en Bilbao que ETA sigue con Bildu cerca de gobernar en Euskadi y pide al TS que se pronuncie sobre si es legal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que ETA "sigue" con EH Bildu más cerca que "nunca" de gobernar en el País Vasco, y ha reiterado su petición al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la legalidad o no de la formación de la izquierda abertzale, tras la inclusión en sus listas electorales de 44 "criminales" condenados por terrorismo.

Además, ha considerado una "lamentable vergüenza" que el Gobierno de Pedro Sánchez pacte con "criminales y ventajistas", y ha preguntado al PNV si "va a entregar" el País Vasco a la izquierda abertzale.

Ayuso ha participado esta tarde en un acto de campaña en Bilbao, donde cierra las listas del PP para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, con el objetivo de arropar a la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la capital vizcaína, Esther Martínez.

La líder del PP de Madrid se ha dado un paseo por la capital vizcaína, donde varios bilbaínos se han acercado para hacerse fotos con ella, antes de intervenir en una abarrotada sala del Palacio Euskaduna de Bilbao, donde se veían banderas españolas e ikurriñas.

Díaz Ayuso ha afirmado que en los últimos años "los totalitarios han pasado de vivir del impuesto revolucionario a vivir de los impuestos de todos". "Han seguido haciendo la vida imposible a los que no se plegaban a sus deseos, a los que no eran de los suyos, o no cedían. Les hacían la vida social imposible con señalamientos, avisos, y vejaciones", ha explicado.

Según ha advertido, "ese acoso sigue extendiéndose a España entera: se acosa de manera coordinada a periodistas, empresarios, políticos, jueces o artistas cuando se vuelven incómodos". "Estoy aquí por nuestra nación de mil años de cultura en español que, me duele pensar que quizá no puedan heredar las nuevas generaciones", ha afirmado.

La presidenta de la Comunidad madrileña ha manifestado, frente a los que vilipendian la transición, que esta "rescató la España real de los que promovieron una España contra la otra". "Esa España real empezó a ser responsable de su destino, a estar representada en la España oficial", ha declarado.

Sin embargo, ha avisado de lo que ocurre en paralelo en el País Vasco, con EH Bildu presentándose a elecciones "por cuarta vez en los últimos años, con terroristas condenados y no arrepentidos en sus listas". "Esta vez son 44", ha recordado.

Por ello, ha preguntado "qué sociedad puede resistir algo así". "¿Pueden las instituciones, la moral pública o el respeto por la ley sobrevivir a esto?, ¿puede hacérsele eso a sus víctimas?", ha añadido, para avisar de que, al final, "acaba siendo víctima la sociedad entera".

Municipios regidos por Bildu

A su juicio, "aquí estos criminales, ya por lo pronto, van a ser los regidores directos de la vida más cercana: la de los municipios". Así, ha recordado que "los batasunos" consideran los ayuntamientos "pieza clave" de su estrategia. "Donde gobiernan, reina la ley del silencio con pistolas o con poder público", ha subrayado.

Ayuso ha rescatado unas palabras pronunciadas por el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar hace 23 años en las que preguntaba: "¿Cuántos vascos no se sienten libres para hablar de política?".

Tras asegurar que es algo que continua, ha dicho que la izquierda abertzale no ha "perdido el tiempo" y, mientras algunos han querido creer "que estas personas estaban en las instituciones como los demás", ahora "no damos de bruces con el escándalo de las listas".

La presidenta madrileña ha dicho a los vascos si "de verdad han pensado qué supondría" que EH Bildu gobernara el País Vasco, cuando "parece más cerca que nunca" esa posibilidad.

Isabel Díaz Ayuso ha calificado de "realmente descorazonador" el proyecto político de EH Bildu con una "mezcla de comunismo con globalismo calcado de mil sitios". "¿Qué tiene eso de vasco?, ¿qué historia, tradición ni personalidad, de afán de prosperar?", ha censurado.

No obstante, ha precisado que "el disfraz de ideología woke del programa de Bildu apenas maquilla los verdaderos planes, los de siempre: la secesión, la anexión de otras regiones del resto de España y de Francia, y la imposición de un régimen totalitario, basado en el silencio y el miedo". "Esto van colándolo pueblo a pueblo, carcomiéndolo todo en paralelo, para que el día que se caiga todo, no podamos reaccionar", ha subrayado.

Por ello, ha repetido que "ETA sigue: sus fines son los mismos, y sus medios son los convenientes para ellos en cada momento". También ha remarcado que "no se puede premiar por matar, secuestrar, extorsionar". "El terror no necesita matar", ha añadido.

Ley de partidos

Por ello, ha defendido su reclamación de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si EH Bildu "cumple la Ley de Partidos y si es legal". "Creo que el País Vasco, España entera y la Unión Europea necesitan que sus más altos poderes, el legislativo y el judicial, se pronuncien sobre esto. Si no, nos arrepentiremos pronto", ha manifestado.

En su opinión, "llama la atención" el rechazo que esta idea produce en algunos. Para la líder del PP de Madrid, es "terrible" que en los últimos años "se haya acercado a asesinos y alejado a los asesinados (los restos de Miguel Ángel Blanco se llevaron a Orense). Ni siquiera muerto, acabó para él el acoso", ha aseverado.

En esta línea, cree que, "para explicar lo que ocurre hay que recordar que el País Vasco es el ejemplo más brutal de la aplicación del Gerrymandering, técnica ideada para manipular los censos electorales". Esto se ha hecho, a su juicio, "expulsando a miles de vascos de sus negocios, de sus vecindarios y de su tierra a través de la extorsión, el asesinato, la agresión o el secuestro, a través del terror".

"Una lamentable vergüenza"

Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que ha sido "lamentable la vergüenza con la que el Gobierno de Sánchez parece haber celebrado el aniversario de Juan Sebastián Elcano", marino guipuzcoano que dio la primera vuelta al mundo, pactando con EH Bildu.

"Os hurtan a vuestros héroes y os los cambian por criminales y ventajistas. Da igual que se cambien mil veces de nombre", ha señalado, para recordar cada uno de los nombres y siglas con las que la izquierda abertzale ha concurrido o ha intentado concurrir a las diferentes elecciones.

También se ha dirigido al PNV, "de ideas de centro derecha, conservadores y democristianos", para emplazarle a que explique si "van a entregar el País Vasco a la ultra izquierda totalitaria?". "El PNV no quiere la independencia porque tiene el negocio redondo. Pero se ha aburguesado y no ha sido capaz de frenar a la izquierda extremista independentista, que será ahora la que recogerá las nueces del PNV, y a estos se les quedará cara de tontos. ¿Qué votará el PNV cuando Bildu tenga más votos que ellos?", ha cuestionado.

Díaz Ayuso ha confesado que, entre todos los motivos que le han llevado a estar en Bilbao hoy, hay "uno fundamental", y es que no quiere independencia del País Vasco. "Quiero un País Vasco libre, próspero, que conozca todas las ventajas de ser parte de la nación española, que cuide sus traiciones y se abra al futuro y a las vanguardias, como hace Bilbao con su Guggenheim. Ser vasco y español es un privilegio", ha declarado.

En esta línea, ha preguntado: "¿de verdad quieren los vascos que las nuevas generaciones ya no hereden España entera y que una panda de fanáticos desguace su herencia?". "Separados, no somos nada. Juntos, lo somos todo. Tenemos por delante un proyecto sugestivo de vida en común; que los españoles, cada uno en su forma única de serlo: andaluz, catalán, gallego, vasco, extremeño, canario..., compongamos una nación que siga siendo una promesa, emocionante y llena de esperanza, libertad y prosperidad", ha concluido.