Díaz reafirma su alianza con Colau en la recta final de la campaña y apela al "amor" frente a un Iglesias que tacha a la derecha de golpista

La campaña electoral está dejando claro hasta qué punto son diferentes los estilos y los enfoques de dos formaciones que, pese a sus actuales desencuentros, parecen condenadas a entenderse de cara a las generales de diciembre: Sumar y Podemos. Este sábado, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, volvió a celebrar un acto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el barrio de El Carmel. Y allí, con el tono suave que la caracteriza, cargó contra el PP, pero sobre todo elogió los ocho años de mandato municipal de Colau y apeló a "la política que está a favor del amor", mientras a muchos kilómetros de distancia, en Palma, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, acusaba a la derecha de estar preparando un golpe de Estado.

El mitin celebrado por Colau y Díaz en El Carmel fue multitudinario: al mismo acudieron unas 1.000 personas, según fuentes de la organización. Además de las dos dirigentes, al mismo también acudieron las eurodiputadas de Unidas Podemos Sira Rego y María Eugenia Rodríguez Palop. Pero fueron las intervenciones de la vicepresidenta y la alcaldesa las más jaleadas, especialmente las de Díaz, que fue recibida al grito de "presidenta" y que se deshizo en elogios hacia Colau, de quien aseguró que ha vuelto a "colocar Barcelona en el mundo".

La vicepresidenta mostró en varias ocasiones su satisfacción por encontrarse en una ciudad que definió como "diversa, inclusiva" y de la que dijo que, "como todas las que miran al mar, abraza". Y aseguró que Barcelona, "gracias a Ada Colau, es la ciudad con mayor inversión social por habitante, y esto es muy importante para la vida de la gente". "No voy a hacer comparaciones, aunque podría hacerlas, pero pensad que la redistribución de la riqueza tiene mucho que ver con estas inversiones sociales en las que se ha empeñado Ada", afirmó Díaz.

Pero, para no querer hacer comparaciones, la vicepresidenta mencionó en varias ocasiones durante su discurso al gobierno del PP tanto en la Comunidad de Madrid como en la capital, y aseguró que el modelo de la derecha es "la política del no, de la destrucción" y de "no proponer nada". Asimismo, también fue blanco de sus críticas el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con el que ironizó por haber hablado en los últimos días de "buena política". "Eso lo dice alguien cuyo partido lleva bloqueando el CGPJ más de diez años", espetó. En realidad, son cinco los años que el CGPJ lleva bloqueado por el PP.

La mención a Feijóo, no obstante, sirvió a Díaz para agitar el espantajo de un eventual pacto tras las elecciones del PP con el PSC o incluso con Junts para desalojar a Colau de la alcaldía. "Estoy preocupada, he escuchado a Feijóo decir que está dispuesto a entregar los votos a [Jaume] Collboni (PSC) o a [Xavier] Trias (Junts), y cuando el PP entrega los votos tan alegremente es que tienen muy claro lo que representan esas formaciones políticas", espetó la vicepresidenta, que pidió concentrar "el voto progresista en Ada Colau" para seguir "manteniendo los gobiernos progresistas".

En la misma línea, Colau lanzó varias pullas al exalcalde conservador Trias y, especialmente, a Collboni, quienes se perfilan como sus dos grandes rivales el día 28 de mayo. Al candidato del PSC le afeó que saliera del Gobierno municipal que compartía con ella hace cuatro meses y que trate ahora de desvincularse de una gestión que también ha sido la suya durante la última legislatura.

Pero, sobre todo, Colau criticó que Collboni no quiera descartar un eventual pacto con Trias para hacerse con la alcaldía, y aseguró que el candidato de Junts "nos dejó hace ocho años una ciudad en la que parecía que, para sobrevivir, te tenías que entregar a la ley de la selva, despreocuparte del vecino y "olvidar completamente a los barrios populares". "Era la ley del más fuerte, llena de coches, de contaminación que amenazaba la vida y el cuidado de nuestros vecinos, con más desigualdad, injusticia social, menos servicios públicos y masificación turística descontrolada", retrató la alcaldesa.

Iglesias alerta de un "poder ultrarreaccionario"

Pese a sus críticas, Colau aseguró que no piensa caer "en la provocación de la derecha" que quiere "crispar" en lo que resta de campaña, y prometió hacer "la campaña más alegre" y "más propositiva de la historia". Pero, frente a esa actitud, el discurso de Pablo Iglesias en Mallorca fue de reivindicación de un Podemos al que dibujó como asediado por el poder y víctima de una derecha política, judicial y mediática que estaría preparando "un golpe de Estado".

Iglesias se refirió a la polémica de los últimos días a raíz de la inclusión de 44 exetarras en las listas de EH Bildu para las elecciones del 28 de mayo. Y aseguró que si la derecha "todo el día tiene a ETA en la boca no es porque estén chalados, sino que responde a una estrategia muy precisa que llevan asentando en los últimos años en su laboratorio de trabajo, que es Madrid, porque precisamente ahí es donde están sus principales activos, no solo políticos, sino también mediáticos, judiciales y económicos, para cimentar el mantenimiento un poder ultrarreaccionario".

"La derecha madrileña está dispuesta a dar los golpes de Estado que sean necesarios, a utilizar los medios de comunicación para mentir y a utilizar a los jueces para practicar el lawfare, a ilegalizar partidos políticos y lo que haga falta para mantener su cortijo", espetó el exvicepresidente del Gobierno, que aseguró que "el día 28, el voto a Podemos es un mensaje para decir a la derecha madrileña que no van a imponernos al resto lo que ellos son".