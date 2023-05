Delincuencia electoral

La tentación de hacer trampas en las elecciones no es nada nuevo, por supuesto. En realidad, las denuncias y sospechas de que se hayan hecho trampas en el recuento de los votos son frecuentes y, desgraciadamente a menudo, cierto en los países del tercer mundo, aunque no solo. Se trata de un atentado elocuente contra la democracia. El ejemplo más reciente es nada menos que en los Estados Unidos, el país que ejerce en el mundo de gendarme de la democracia, donde el expresidente Donald Trump montó una campaña de reclamaciones de fraude sin precedente que, a pesar de ser consideradas injustificadas por los tribunales, aún siguen coleando por la tozudez de los fanáticos que no se toman descanso en su lucha contra la realidad o la verdad.

En España desde que existe democracia no ha habido problemas de esta naturaleza. Algún caso aislado de errores o fallos técnicos obligó a repetir votaciones en alguna localidad, pero sin relevancia. Es ahora, en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales, cuando ha estallado el primer escándalo muy delictivo de tráfico de papeletas de voto por correo, cuya gravedad aumenta por tratarse de una actitud de delincuencia organizada. Es lamentable por muchas razones, empezando por las medidas de protección de los servicios de correos e investigaciones profundas que se han tenido que poner en marcha con gran despliegue policial que va descubriendo los detalles del entramado.

Un entramado con implicaciones fronterizas que facilitaban la impunidad y que demuestra un tráfico en el que se manejaban cantidades sustanciales de dinero: hasta doscientos euros se cotizaban algunas estratagemas de secuestro de papeletas enviadas por correo. Algo que, en espera de lo que digan los jueces, puede ser considerado claramente delictivo. No basta con que los implicados sean condenados adecuadamente, también parece fundamental que los partidos que tengan alguna implicación sean declarados ilegales y disueltos. Se trata de algo que, al margen de lo que determinen tanto la Administración como los tribunales, se tenga en cuenta el pésimo ejemplo que supone ante la opinión pública algo de esta naturaleza. Que ni las votaciones ni el recuento de los votos ofrezca dudas es muy grave tanto por el fraude que encierra como por las dudas que pueda generar entre los votantes que confían en la honradez de un procedimiento que debe seguir siendo riguroso desde todo el proceso y ejemplar en los resultados.