Juan del Val estalla contra el Ministerio de Igualdad por la app de tareas domésticas: "Completamente imbéciles"

La aplicación del Ministerio de Igualdad para registrar el reparto de las tareas en el hogar ha sido uno de los temas tratados esta semana por los colaboradores de El Hormiguero en su tertulia de actualidad, donde se ha generado un debate sobre si realmente resulta útil en el día a día, así como sobre el coste de dicha aplicación.

"El proyecto ha costado 211.000 euros, a ver si adivináis quién lo paga... ¿Qué os parece la idea?", comenzó preguntando a sus colaboradores el presentador, Pablo Motos.

"No estoy de acuerdo con la app, pero el fondo del asunto me parece bien, creo que todavía hay mucha desigualdad en el reparto de las tareas domésticas", ha opinado la periodista Cristina Pardo. Por su parte, Tamara Falcó ha considerado que "la mayoría de las personas que se podrían beneficiar de esa app no se la van a descargar".

Ha sido entonces cuando Juan del Val ha criticado el gasto que el departamento que dirige Irene Montero ha dedicado para crear esta aplicación. "A mí me parece que 211.000 euros... Me da la sensación de que el Ministerio de Igualdad tiene demasiado dinero que se tiene que gastar. Esto no se puede entender. 211.000 euros para ver cómo repartimos las tareas del hogar...", ha comenzado diciendo. Como alternativa más barata, Del Val ha propuesto una libreta, "que vale un euro", y en donde las parejas pueden ir apuntando el reparto de las tareas en casa.

"Ahora, ¿una app de 211.000 euros para decir, tú has planchado y yo he fregado? ¡Somos completamente imbéciles!", ha valorado Juan del Val.

Nuria Roca, por su parte, ha asegurado que la cifra le da "exactamente igual": "Si son 100 euros también me parecería mal porque es absurdo, es que no soluciona nada. Estoy en contra de que se tomen medidas que son absurdas", ha zanjado.