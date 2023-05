José Antonio Avilés se ha visto reflejado en Yaiza Martín nada menos que por las mentiras que la canaria defiende a capa y espada. El colaborador de Sálvame le ha aconsejado que deje de hacerlo, y ha hecho referencia para ello a su propio pasado.

Y es que el tertuliano admitió hace unos años que se había inventado vínculos y desgracias familiares, líos amorosos y el título universitario de periodista, entre otras cosas. Por ello se ha dirigido a Yaiza que, de nuevo, no ha sido capaz de demostrar que ha sido entrenadora de fútbol o que ha estado en el ejército.

Avilés le ha espetado: "Eres una mentirosa de manual, y lo sé porque yo también lo he sido". "Es muy triste con la oportunidad que tienes, porque yo estuve en tu situación hace cuatro años y si de algo me he podido arrepentir en mi vida es de haberme sentado en un plató a mentir", se ha sincerado frente a la canaria.

"No eres capaz de sostener la mentira", le ha señalado el tertuliano. Sus compañeros le han aplaudido por reconocer sus errores del pasado. "Hay que ver, Avilés, que ahora que acaba el programa te has rehabilitado", le ha comentado María Patiño.

"Entiendo la sensación que debe tener y cómo se siente, porque llega un momento, en la cresta de la ola, donde solo te crees la heroína del mundo, y eres la mayor mierda", ha concluido Avilés.