Cuánto cobra de pensión una persona que se jubila con 14 años cotizados

Las personas que quieran solicitar en España una pensión contributiva de jubilación deberán cumplir con una serie de requisitos mínimos, tal y como indica la Seguridad Social. Entre estas condiciones se encuentra la de haber cotizado por un periodo mínimo de 15 años, siempre y cuando dos años de ese total sean inmediatamente anteriores al momento de jubilación.

¿Qué ocurre entonces si no se alcanzan esos 15 años cotizados? Si, por ejemplo, el total de años cotizados fuese 14, el tipo de pensión de jubilación a solicitar debería ser de tipo no contributiva, ya que no se ha alcanzado el mínimo indispensable para recibir una pensión contributiva, recuerdan desde Noticias Trabajo.

La gestión y solicitud para percibir una pensión no contributiva (PNC) se realiza a través de las comunidades autónomas, que son quienes tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Esta ayuda "asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva", explican desde la web del Imserso.

La cuantía para esta pensión no contributiva varía en función de la renta del solicitante, que en ningún caso puede superar los 6.784,54 euros anuales.

Para este año 2023, la pensión oscila entre un mínimo de 121,15 euros y un máximo de 484,61 euros/mes, a lo largo de 14 mensualidades al año.

Si se cuentan con 14 años cotizados, siempre resulta más beneficioso intentar sumar un año extra para alcanzar los 15 años mínimos para una pensión contributiva de jubilación, ya que se pueden cobrar hasta 300 euros más al mes.

En este caso, la Seguridad Social cuenta con convenios especiales, es decir, un acuerdo suscrito voluntariamente por el trabajador "para poder generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones de la Seguridad Social", explican desde este organismo.

Para ello, el trabajador tiene la obligación de pagar las cuotas a la Seguridad Social, por lo que seguiría cotizando, "de forma que cuando llegue su jubilación, le cuente como años trabajados".

El requisito para poder acceder a este convenio especial es tener al menos 1.080 días cotizados en los doce años anteriores a su baja en la Seguridad Social.