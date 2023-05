Yaiza Martín rompe a llorar al hacer el test de personalidad de 'Sálvame': "Nunca me había sometido a algo así"

Sálvame ha sometido a su clásico test de personalidad a Yaiza Martín. La canaria, quien acapara los programas de Telecinco, ha tenido que responder a un cuestionario que le ha provocado un llanto desconsolado, el cual ha sorprendido a los tertulianos.

La canaria ha llorado con lágrimas por primera vez, tal y como ha remarcado el programa de Telecinco. Y precisamente Yaiza ha comenzado a emocionarse en pleno test de personalidad, lo que ha focalizado la atención de los colaboradores. "Estoy rota por dentro", ha expresado.

La pareja oficial de Ginés Corregüela ha justificado sus lágrimas por las preguntas del cuestionario: "Mi estado de ahora no es por Ginés, es por mi vida personal". De hecho, algunos de los colaboradores se han creído su testimonio por primera vez.

"Aquí te hemos cuestionado porque hacías como que llorabas, pero no te terminabas de romper. ¿Qué ha pasado hoy?", le ha preguntado Gema López. "Nunca me había sometido a algo así, del pasado, presente y el futuro. Y yo he ido de chica dura, de que controlo y puedo con todo, pero no lo puedo controlar más. No sé gestionar el ahora", se ha sincerado.

"Tengo impotencia por no poder mostrarme como he sido siempre, por no poder volver a ser eso", ha explicado mientras sollozaba. Por otro lado, ha señalado: "Quiero abrir mi teléfono para llamar, y cuando lo abro veo todo lo que no quiero ver", ha expresado.