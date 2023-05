El Tren de la Cultura une las Ferias del Libro de Madrid y Zaragoza con una docena de escritores a bordo: "La lectura es un viaje"

"Al fin y al cabo, la lectura es un viaje". La escritora Luz Gabás, ganadora del premio Planeta 2022, reflexionaba este viernes 19 de mayo sobre la literatura y el oficio de escribir. Lo hacía camino a Zaragoza, y no estaba sola: junto a ella, editores, periodistas y once autores y autoras viajaban a bordo del Tren de la Cultura, una iniciativa impulsada por la División Editorial del Grupo Planeta y la Feria del Libro de Madrid, que celebra su 90.º aniversario. Ambas han sumado fuerzas con Renfe con el objetivo de descentralizar y movilizar la lectura en las nuevas ediciones de la Feria.

Acompañados de la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, una selección de reputados autores y autoras se han trasladado a la capital aragonesa para celebrar un encuentro con la organización de la Feria de Zaragoza. Durante el trayecto han tenido tiempo de compartir su visión acerca de la escritura, la lectura y la emoción que les produce el encuentro cara a cara con los lectores durante las firmas.

"Disfruto muchísimo con la gente, es encantadora. Que esperen tres horas para verte es alucinante", dice Megan Maxwell a 20minutos. En el vagón, a punto de llegar al destino, recuerda una anécdota: "En una Feria del Libro, una pareja vino a verme y me contó que se conocieron por un libro mío. A ella se le cayó un libro en el autobús y él, al agacharse, le dijo: 'ay, mi hermana también lee a esta autora'. Ellos coincidían todos los días en el autobús de camino al trabajo y, desde ese día, empezaron a hablar. Ahora están casados".

"Eso da para una novela", se ríe Alice Kellen. Pese a ser ambas autoras superventas, dicen sentirse aún sorprendidas por el cariño que reciben cada año al otro lado de las casetas. Lo comentan mientras, de fondo, otras conversaciones impregnadas de entusiasmo envuelven el tren. En ellas participan los escritores Juan Luis Arsuaga, Cristina Campos, Elvira Lindo, Dolores Redondo, Pedro Mañas y David Sierra, Roberto Santiago, Lorenzo Silva y Manuel Vilas.

Ya en el Café Comercial de Zaragoza, ha arrancado la rueda de prensa el presidente de la Feria del Libro de Zaragoza, César Muñío, que confía en el poder del hábito de la lectura entre la sociedad. "Nos tenemos que creer que somos indispensables y hacer valer todo lo que el libro supone: libertad, diversidad, integración y sostenibilidad", ha expresado, tomándole el relevo Orúe: "Todas las Ferias del Libro son la Feria del Libro. La Feria del Libro de Madrid es más grande, pero si voy a Zaragoza, Valladolid o Valencia me siento en casa. La idea es la misma: los lectores salen a la calle para encontrarse con sus escritores".

El reciente ganador del Premio Planeta Letras Aragonesas 2023, Félix Teira, ha explicado que en la Feria del Libro participan "tres columnas", que son "los escritores, los editores y los lectores". Para el escritor, la celebración de eventos de este tipo es de vital importancia, porque "al público hay que saber seducirlo para comprender el vértigo de la lectura". Antes de tomar un delicioso aperitivo y regresar a Madrid en un segundo trayecto 'cultural', el autor ha compartido unas palabras que resumen el espíritu que une a escritores y lectores: "No me arrepiento de nada de lo que he leído, porque me ha hecho vivir varias vidas".