Esta es la multa que te pueden poner si alquilas una vivienda y no registras la fianza oficialmente

Alquilar una vivienda es una transacción económica que puede producir importantes beneficios, pero también es un acuerdo entre arrendador, arrendatario y las administraciones públicas encargadas de gestionar y registrar los trámites. Es por esto que es importante llevar a cabo correctamente todos los procesos burocráticos para no llevarse sorpresas más adelante.

Uno de esos trámites que es importante realizar es el de registrar la fianza oficialmente, ya que es un aspecto que se encuentra regulado por las Comunidades Autónomas (a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos) y que, de no realizarse, puede ser susceptible de multas.

Según el portal de vivienda de la Comunidad de Madrid, "el depósito de fianzas de arrendamientos de viviendas y otras fincas urbanas es obligatorio para el arrendador y gratuito (sin devengo de interés)". Debe realizarse, ya sea en Madrid o en cualquier zona de España, en la institución que corresponda.

De no hacerse, una inspección sobre un arrendador podría detectarlo e instar, a través de una "propuesta de regularización" al propietario a registrar la fianza. De no hacerlo en 30 días, se abriría un expediente sancionador, según el portal especializado Abogados para todos.

Estas son las multas por no registrar la fianza

De no presentarse la fianza, no exigirla, cobrar una fianza menor a la obligada o no colaborar con la inspección, las sanciones pueden alcanzar desde el 26% hasta el 50% de la cuantía de la fianza con un máximo de 90.151,82 euros.