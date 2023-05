Cuáles son las diferencias entre voto nulo, voto en blanco y abstención

Este domingo 28 de mayo se celebran las elecciones municipales en más de 8.000 localidades en todo el país. Además, los electores tendrán doble cita en las urnas en 12 autonomías que celebran elecciones autonómicas. Los ciudadanos están llamados a las urnas en los colegios electorales a partir de las 9.00 horas y hasta las 20.00 horas, hora en la que se cierran los colegios y se procede al escrutinio y recuento de los votos.

En este sentido, es muy habitual que en una jornada electoral aparezcan sobres con votos en nulo, esto es, que no se puedan contabilizar porque estén rotos o porque contengan otros elementos dentro del sobre y, por lo tanto, la papeleta quede invalidada.

Diferencias entre las votaciones

De esta manera, se consideran como votos nulos aquellos que se emiten en sobres o papeletas diferentes a los modelos oficiales, al igual que si insertamos nuestro voto en la urna sin sobre, o si contiene más de una papeleta de distintas formaciones políticas. No obstante, si el sobre contiene más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como voto válido.

Por su parte, el voto en blanco es aquel cuyo sobre no contiene ninguna papeleta y, si es para la votación en el Senado, se considerará en blanco si no se selecciona ningún candidato. De acuerdo con la Ley Electoral, estos votos sí se consideran válidos, por lo que se suman a los votos obtenidos por las diversas candidaturas. Aunque no es del todo cierto que favorezcan a la lista más votada, sí que pueden influir en el reparto de escaños.

Por último, en la abstención no se emite ningún voto, por lo que no afecta a los resultados. Al igual que sucede con el voto nulo, que es un voto emitido, pero no válido, por lo que no se tienen en cuenta para el reparto de escaños.