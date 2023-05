Cuando apenas queda una semana para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales en nuestro país, que tendrán lugar el próximo 28 de mayo, los candidatos tratan de estrujar sus mentes para arañar el máximo número de votos posibles.

Este viernes, Espejo Público ha comentado las maneras más extrañas que algunos aspirantes utilizan para conseguir el voto de los ciudadanos o... para no conseguirlo.

Este último es el caso de un grupo de rocieros de Palos de la Frontera, en Huelva, que han decidido formar el partido político Unidos por Mazagón que no tiene ninguna propuesta electoral. Su objetivo no es, ni mucho menos, salir elegidos por los votantes, sino el de evitar ser llamados a una mesa electoral y, así, poder celebrar la romería del Rocío. "Yo hubiera hecho lo mismo", ha destacado un grupo de jóvenes, a lo que otro vecino ha apuntado: "Si no roban, les voto".

También destaca el caso de Cabezuela, en Segovia, donde nadie ha querido presentarse a las elecciones municipales, pues ninguno de los vecinos se ve como alcalde: "Nadie va a votar. Hacemos fiesta ese día y ya está", ha destacado uno de los vecinos.

Justo lo contrario ocurre en La Barraca (Valencia), donde hasta seis partidos optan a la alcaldía, más que el número de concejales: "La mitad del pueblo va en las listas". "Conoces a gente que está en distintos partidos y ya no sabes por dónde tirar", ha señalado una ciudadana.

Con garras, cola y melena ha aparecido un candidato a la alcaldía de Benalmádena, en Málaga, que ha recorrido las calles de la ciudad andaluza disfrazado de león. Resulta llamativo también el caso de Albillos, un pueblo de Burgos donde los habitantes no conocen a ninguno de los candidatos por sus nombres, aunque sí lo hacen por sus apodos. Ante esto, los aspirantes han optado por poner sus apodos en las listas electorales.

El matinal ha mostrado el caso de un matrimonio de Casaseca de Campeán, en Zamora. Los dos miembros se presentan a la alcaldía, aunque cada uno por un partido político: "El tema político queda en el Ayuntamiento. En casa, es como cualquier familia normal y corriente. Si hay que arreglar una calle, los dos vamos a estar de acuerdo", ha señalado la mujer.

Finalmente, en esta campaña tampoco podía faltar la música. De la banda sonora de la candidata del Partido Popular para la alcaldía de Granada se ha encargado El Biggie de Graná con su tema Escúchame, prenda.