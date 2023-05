Hace aproximadamente un año, la cantante María del Monte se encargó de dar el pregón en las fiestas del Orgullo de Madrid. Sin embargo, la artista no podía prever lo que se le vendría encima por mostrar, abiertamente, quién es.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con el periodista Nando Escribano, quien estuvo presente en la entrega de los Premios Diversa en la que María del Monte enunció un discurso para el que pidió que todos los periodistas bajasen sus cámaras y teléfonos móviles.

Sin embargo, Escribano, que suponía que la cantante iba a hablar acerca de algún tema polémico, decidió sacar su cuaderno y tomar nota: "Dijo que ella no había salido de ningún armario, básicamente, porque no cabía dentro de ninguno. Eso estuvo bastante gracioso".

"Dijo dos cosas. En primer lugar, antes de terminar, dijo: 'Quiero decir que sí. Me han intentado hacer mucho daño desde que dije lo que dije en el Orgullo. Pero, atención, porque he desenfundado la espada y ya no la vuelvo a enfundar hasta que me muera. Hay cosas ocultas por ahí, pero ahora no las voy a contar porque no me apetece", ha apuntado el periodista.

"Antes de despedirse y a punto de bajarse del escenario, volvió a coger el micrófono y dijo: 'Ojalá dentro de pocos años no tengamos que verificar nada ni decir quiénes somos o cómo somos'. Y añadió: 'Ojalá esto ocurra pronto porque a mí me gusta la gente que habla de frente y que va con la verdad por delante y hay que tener cuidado cuando uno escupe hacia arriba porque le puede caer encima'", ha sentenciado Nando.

Asimismo, el colaborador ha recalcado que, respecto al primer mensaje, él interpreta que alguien ha intentado chantajear a la artista; y en cuanto al segundo, "yo lo interpreté como que iba para alguien concreto": "Todo el mundo, lo primero que piensa, porque estamos así de obsesionados con este tema, es en Isabel Pantoja. Pero no sabemos a quién se refería".

Asimismo, la propia María del Monte ha decidido contactar por teléfono con el matinal de Antena 3, donde ha explicado: "Solo ha pasado una cosa, pero tengo que asegurarme antes de decirla. Yo no he salido de ningún armario porque no he estado metida nunca, solo le he dado visibilidad porque, quizá, en mi conciencia yo no tenía esa idea de que hay que seguir luchando por los derechos de las personas".

"El día que di el pregón del Orgullo, quizá tomé contacto con el colectivo y fui consciente de la cantidad de cosas que quedaban por hacer. Este fue el único motivo que me hizo decirle a todo el mundo que yo era una más. No hubo otro motivo, ni que falleciera mi madre ni mucho menos", ha agregado María del Monte.

Además, la cantante ha apuntado que ha tenido "una vida privilegiada" y "no tenía constancia de que alguien lo pasaba mal". Asimismo, respecto al discurso de la entrega de premios, ha agregado: "Me tengo que asegurar. Yo soy una persona que intenta ser justa y cauta. No creo que haya sido una confusión por mi parte, no sé si es cierto lo que a mí ha llegado".

Respecto a si había recibido algún tipo de presión, amenaza, extorsión o comentario desagradable desde que dio el pregón, la artista ha expresado: "Al contrario de lo que se piensa, si siempre he tenido el cariño de la gente, ahora es desmesurado, es tremendo. Quiero agradecer a todo el mundo las muestras constantes de cariño. Estoy radiante por lo que recibo, dándole gracias a la vida y a Dios todos los días".

"Susanna, te prometo que si confirmo lo que a mí me han comentado, te llamo al móvil y te lo cuento", ha señalado María del Monte que, además, ha revelado que "puede ser sobre cualquier cosa", pero no quiere "especular" sobre ello. Sin embargo, sí ha confesado que "podría ser" un veto debido a su orientación sexual.