El Maestro Joao hace un vaticinio sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Se va a casar pase lo que pase, pero va a durar poco"

El Maestro Joao no solo es un rostro habitual de la televisión, sino que también continúa con sus distintas predicciones y adivinaciones. Y por eso se aventura a dar ciertos vaticinios y, el último de ellos, ha sido sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Tras opinar sobre el vestido, el futurólogo sostuvo que la marquesa de Griñón "se va a casar pase lo que pase", pero "va a durar muy poquito". "Cuando rompieron ya dije que volverían, y dije que se casarían, y dije que duraría poquito. Desgraciadamente, ¿eh? No me alegro", añadió.

"Se va a casar aunque sea con un camisón, porque tiene que casarse por pundonor después de todo lo que ha pasado", continuó vaticinando. "Eso está gafado, está gafado. Tamara, si me estás viendo, necesitas que te haga una limpieza total".

"No veo bebé. Es que yo no veo a Tamara como revuelta entre las sábanas, yo la veo como más monjil, y rezando el Padre nuestro no se tienen niños", opinó el exconcursante de GH VIP.

"Tamara será feliz, pero con otro amor. ¿Sabes lo que ocurre? Que con esta persona ella ha forzado mucho la boda, ha dicho que no y yo creo que le cae el karma", continuó. "A mí me encanta Íñigo, me encanta en todos los sentidos".

"Es guapísimo, muy simpático, muy alegre. Pero es lo que te digo, están emperrados, pero cuando él se vea en aquella casa rezando todo el día (...) va a decir 'no, cariño mío, aquí ya no se reza más'", concluyó.