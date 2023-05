Lorena García cuenta en 'Espejo Público' cómo fue su boda: "Fue en el alto Tajo y un halcón nos trajo los anillos"

La boda de Tamara Falcó parece estar repleta de contratiempos. Una infidelidad, la ruptura del contrato con las diseñadoras de su vestido de novia y la posibilidad de quedarse sin comida para sus invitados ha supuesto que los matinales informativos ofrezcan su ayuda a la marquesa de Griñón.

Así, este viernes, Susanna Griso y Lorena García, presentadoras de Espejo Público han comentado cómo organizaron sus respectivas bodas. Así, Griso ha contado cómo escogió su vestido de novia, algo que ha sorprendido a todos los colaboradores: "Yo me lo curré lo justo. El vestido no sé dónde está. Yo fui con mi estilista, cuando trabajaba en la televisión catalana, a comprar ropa para el programa y dije '¡este vestido me sirve!'. Me lo probé una vez y no más. Yo soy todo lo contrario a Tamara".

También Lorena García ha comentado cómo fue la celebración de su enlace: "Tuve drama familiar porque yo tenía la boda muy clara. Me casé en el alto Tajo, como no podía ser de otra manera. Para mi madre fue un trauma absoluto el tipo de boda que yo pensé porque era todo en el campo, rural... El vestido de novia no era un vestido de novia. Tuve que probarme uno para que ella lo viera, pero le dije que no me iba a casar así. En una tienda, como Susanna, dije el vestido que quería y me lo compré. Vino un halcón y nos trajo los anillos".

Por su parte, otra de las colaboradoras ha señalado que ella decidió organizar su segundo enlace en la más absoluta intimidad puesto que en la primera decidió casarse montada a caballo y, por tanto, no quiso enseñar las segundas nupcias. Así, al escuchar la idea de García, ha quedado gratamente sorprendida y ha apuntado que, de haberlo sabido, ella también habría hecho públicas las imágenes de su compromiso.

Finalmente, Diego Revuelta, encargado de la copresentación de la sección de sociedad del matinal de Antena 3 ha animado a la audiencia a enviar fotografías de sus vestidos de novia para, así, organizar una nueva sección y ayudar a la marquesa de Griñón a escoger un traje con el que casarse o, al menos, servirle de inspiración.