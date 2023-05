La protesta vecinal contra la construcción de macroparques eólicos y solares agita la campaña del 28M en la España rural

No en todos sitios ETA o el plebiscito al Gobierno central se ha colado en la campaña electoral. En muchos municipios pequeños, normalmente de zonas del interior y despobladas, hay un tema de campaña que, aunque les pese a los propios candidatos a la reelección o a convertirse en alcalde o alcaldesa, es del máximo interés de los vecinos. Qué va a pasar con el macroparque fotovoltaico o de eólica que se adentrará a pocos metros de sus casas o que pondrá en peligro el turismo es su inquietud. Si se terminará haciendo; si, como suelen decir todos en conversaciones privadas, quedará en nada, o si los candidatos y luego los vecinos aceptarán compensaciones de las eléctricas a cambio de los perjuicios que temen, en forma de todavía más despoblación.

Este es el caso de Molledo (Cantabria), Monfero (A Coruña) y Setenil de las Bodegas (Cádiz). En ninguno de los tres hay una candidatura de la llamada España Vaciada, pero partidos candidatos del PSOE, el PP, BNG, el PRC o el sucesor del Partido Andalucista se enfrentan a una demanda que no existía en las últimas elecciones, en 2019. La diferencia en estos cuatro años ha sido un despliegue sin precedentes de energías renovables, con las que España avanza en la sustitución de combustibles fósiles para generar electricidad y en la reducción de emisiones pero que también está provocando tensiones en las poblaciones y entre los vecinos que tienen que convivir con macroparques que cambian los usos del terreno o que denuncian que 'espantan' la actividad turística. En boca de vecinos y políticos, la afirmación de que no están en contra de las renovables pero sí de su ubicación sin control o de que todos los parques vayan a parar al mismo sitio.

También hay ejemplos de municipios donde promotor, autoridades y vecinos lograron ponerse de acuerdo y beneficiarse de la instalación de un parque de energías renovables, en muchos casos los vecinos denuncian falta de claridad o medias verdades de sus ayuntamientos, que ahora se someten a las urnas. Las plataformas vecinales que han proliferado por toda España en contra de lo macroparques se activan con la campaña con marchas, concentraciones o romerías por toda España, como la manifestación que hace unos días reunió a vecinos de municipios del interior de Castellón, también contra la construcción de cinco macro plantas fotovoltaicas y la instalación de 66 nuevos aerogeneradores.

Ruptura con el alcalde

En el lapso entre las municipales de 2019 y las del 28M, un día de marzo de 2020 y en pleno confinamiento por la Covid, entre los 1.900 habitantes del concello de Monfero (A Coruña) empezó a correr el "rumor" de que por los montes había técnicos haciendo mediciones. Cuando pudieron salir de casa, lo que se encontraron fueron "cruces blancas en los caminos y referencias que se correspondían con la situación de los aerogeneradores proyectados", gigantes de 248 metros de altura -como la Torre Cepsa de Madrid, considerado el edificio más alto de España- que, cuando tuvieron acceso a algo de información en 2021, descubrieron que pertenecían a dos parques eólicos dentro de Red Natura, que se adentraba en el parque natural de Fragas do Eume y que en algunos quedaba a escasos 300 metros de las viviendas. La sorpresa mayor fue saber que además del proyecto Pena do Corvo, publicado en el BOE y al que los vecinos presentaron cientos de alegaciones, había otro más, el Parque Eólico de Taboada del que nunca habían sabido hasta entonces. No los vecinos, pero la plataforma "Monfero di Non" denuncia que el alcalde, el socialista Andrés Feal Varela, sí lo supo un año antes.

Vecinos de Monfero se manifiestan en contra de los parques eólicos. 20 Minutos

Este es el escenario en que los vecinos de Monfero irán a votar el 28M. Vanesa Piñeiro, miembro de la plataforma vecinal, admite que no todo el pueblo está movilizado y que lo están más quienes más afectados se ven por los parques. Aunque considera difícil que vaya a haber un vuelco electoral y Feal Varela vaya a dejar de ser alcalde después de 36 años en el cargo, confía en que haya algún movimiento de castigo frente a un edil que creen que no juega de forma limpia y con quien la plataforma ha roto totalmente. "Mucha gente está en contra, pero no se puede posicionar públicamente", dice sobre un pueblo donde hay muchos puestos de trabajo que dependen del ayuntamiento. Aún así, afirma que "a veces sí" cambian votos por cosas como esto.

De momento, la Plataforma no ha conseguido que ni en campaña ni el PSOE, ni el PP -ambos con ediles hoy- ni el BNG hagan una promesa electoral en contra de los parques, más allá de haber accedido a firmar un manifiesto contra Pena do Corvo, pero que no incluye el parque de Taboada. Durante un tiempo también hubo una pancarta en contra en la fachada del Concello, antes de que el alcalde ordenara retirarla. Denuncian que tanto el edil del PSOE está constreñido por el hecho de que son proyectos que tiene que autorizar el Ministerio de Transición Ecológica y que el PP también contemporiza con el hecho de que forma parte del Polo Industrial que financia la Xunta con fondos europeos.

"Hemos pedido una posición pública en contra de los partidos y ninguno lo ha hecho", dice Piñeiro, que lamenta que hay compromisos de "boquilla", en conversaciones privadas que no se trasladan a lo público.

Desde el ayuntamiento, el alcalde se limita a asegurar que "los parques están todos parados y no se ven a hacer" y a apuntar que muchos de los que protestan no son ni siquiera de Monfero. Feal Varela confía en revalidar la alcaldía -"llevo aquí más de 30 años", dice- y no cree que la protesta de los parques afecte en campaña. En el otro lado, la concejal y candidata del PP, Belén Salido, afirma que "aquí por la calle la gente pregunta qué va a suceder con el parque, pero tampoco te dicen 'tenéis que hacer algo en contra'". Ella misma es "afectada", porque uno de los aerogeneradores quedaría muy cerca de su casa y su acción consiste en reclamar al alcalde que el Ministerio pare el proceso y dar por buenas las palabas de la Xunta que asegura que "ese parque no tiene recorrido", que "no puedes llegar a poner un eólico donde tú quieras, al lao de las casas". "Nosotros hemos adoptado la postura en contra, pero los vecinos sí es cierto que encuentras a alguno que no está afectado directamente y que está a favor", afirma de cara al 28M.

El rumor de las compensaciones

Novecientos trece kilómetros más al sur de Monfero se encuentra Setenil de las Bodegas, un municipio de Cádiz, dentro del catálogo de Pueblos Más Bonitos de España y con un floreciente sector turístico. También es el lugar en el que varios promotores han puesto los ojos para instalar cinco parques fotovoltaicos y uno eólico que ocuparán 12 hectáreas, el 8% del término municipal. "Como 2.000 campos de fútbol", ilustra Pedro Andrades, miembro de la Plataforma Salvemos Setenil.

Hasta ahora, tanto la Alcaldía, en manos de Andalucía Por Sí, como el PSOE se han situado junto a los vecinos en contra de los parques pero a medida que avanza la campaña, empiezan a verse "posiciones un poco tibias" y crecen los rumores acerca de si un candidato u otro estaría dispuesto a hablar con los promotores de compensaciones económicas, algo que para una parte del pueblo es considerado como una falta. De quien no se tiene duda es del candidato del PP, el forastero Carlos Alarcón, que se ha propuesto lograr el "voto por el cambio" desde un partido que en el Parlamento andaluz votó en contra de la moción que promovió el PSOE de las reivindicaciones de los vecinos de Setenil.

Por lo que respecta a Andalucía Por Sí y el PSOE, la plataforma vecinal ve cómo después de meses poniéndose detrás de su pancarta, el pragmatismo cobra fuerza con la cercanía de las elecciones. "El tema [de las renovables] no lo están sacando ellos, lo estamos sacando nosotros", dice Andrade que dice "no comprender" cómo ninguno lleva ningún compromiso en sus programas electorales.

"Yo llevé a un miembro de la plataforma a un encuentro con diputados del PSOE en el Parlamento andaluz", recuerda el candidato socialista, Sebastián Bermúdez, que como hacen también los vecinos, distingue entre un proyecto "consensuado" con los propietarios de las tierras y que tendrá que autorizar el Ministerio y otros cuatro, más pequeños, que corresponden a la Junta y sobre lo que hay más controversia porque ya se prevén expropiaciones. En el fragor electoral, Bermúdez reconoce que el alcalde a batir, Rafael Vargas, "cogió la bandera" contra los parques como un vecino más pero luego "reculó". Por su parte, responde a los "rumores" que en el pueblo le señalan como dispuesto a negociar compensaciones. "En ningún momento hemos hablado de compensaciones pero a nadie se le escapa que si hay un proyecto con autorización y visto bueno de los vecinos, tendrá que pagar las tasas que les corresponde". Mientras, como es la norma entre los candidatos de todo signo, Bermúdez niega que la cuestión de las renovables incida en el voto entre una población que no ha dejado de organizar marchas y actos de protesta. "No creo que eso influya. Podríamos tener ciudadanos que están a favor y otros en contra, no creo que sea tan revulsivo como para inclinar la balanza a un lado u otro".

Pagar la luz

Mientras que en Setenil sigue siendo tabú hablar de compensaciones económicas al pueblo por parte de los promotores, esta es precisamente la baza con la que se presenta a las elecciones la alcaldesa del pueblo cántabro de Molledo, Verónica Mantecón, del Partido Regionalista de Cantabria (PEC).

Este municipio de 1.500 habitantes se encuentra en la zona donde se ubicarán 25 aerogeneradores de 150 metros de altura del proyecto El Escudo, el mayor parque eólico de Cantabria, 105 megavatios que los vecinos ven como una "ocupación de los montes". Como en los casos anteriores, también aquí los vecinos de Molledo y de pueblos colindantes llevan años oponiéndose a un proyecto que, de igual manera, también se gestó tras las elecciones de 2019 y pasa ahora por su primera evaluación en las urnas.

"Ellos dicen que va para adelante, que va a ser buenísimo y la verdad es que van a destrozar los montes por la especulación. Ahora la burbuja está en la eólica; en otros sitios, en la fotovoltaica y luego vendrá la del hidrógeno como antes fue la del fracking", denuncia Miguel Santamaría, vecino de Molledo, claramente opuesto a la alcaldesa y al Gobierno de Cantabria, del mismo partido, a quienes acusa de permitir cualquier proyecto.

La alcaldesa asegura que ella misma se puso al lado de quienes han estado intentando pararlo hasta que vio que ya no era posible y que el siguiente paso fue negociar beneficios económicos a cambio. Hace unas semanas, esperaba que fuera cuestión de días cerrarlos, pero después Mantecón ha declinado la posibilidad de explicarlas. "En el momento en que cumple todo lo que tiene cumplir y no se puede parar, yo quiero sacar el máximo rendimiento posible para mis vecinos", aseguraba hace unos días. Compensaciones, insiste, "ya que no podemos hacer nada para pararlo, porque si decimos lo contrario estamos mintiendo".

Los vecinos de Molledo irán a las urnas a votar a la misma alcaldesa y a candidatos nuevos del PP y del PSOE, "quemados", dice un vecino, de la lucha de los últimos años en un pueblo en el que, una vez más, se asume que no todo el mundo dice lo que piensa, y viceversa. Mantecón no quiere tanto convertir el eventual acuerdo de compensaciones con Iberdrola en su promesa electoral, pero sí "que la gente que me vaya a votar sepa lo que vamos a hacer. Que sepan lo que hay".

El 28 de mayo se verá si, como dicen desde la plataforma, los vecinos de Molledo se dejan convencer con "una rebaja de la luz". "Es una cuestión sobre la cual los vecinos tendrán que decidir", plantea Santamaría para el 28M.