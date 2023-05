"Suena raro, ¿verdad?", admite la candidata de Con Andalucía a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, cuando se le pregunta por su desembarco en esta aventura política, en la que se estrenó hace apenas unos meses. Y es que la candidata de Podemos es doctora ingeniera de telecomunicaciones, especializada en la propagación de ondas electromagnéticas, la ingeniería acústica y el tratamiento digital de señales. Y profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, donde sigue dando clases, salvo en estos 15 días de campaña electoral.

Pese a ser una recién llegada, se siente "muy satisfecha" de haber conseguido forjar una alianza entre ocho fuerzas políticas, impulsada por Podemos e IU y de la que forman parte también Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes y Alternativa Republicana. Y ese es el mensaje que quiere lanzar a los sevillanos, que "no se despisten" y que perciban que el "espíritu" de la izquierda es el de la "unidad".

Susana Hornillo Mellado Alcalá de Guadaíra, 1976 Es doctora ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y profesora en esta institución. La candidata de Con Andalucía es madre de un hijo adolescente y vive en la Macarena.

¿Cómo termina una ingeniera de Telecomunicaciones y profesora universitaria de candidata a la Alcaldía?Soy una persona como tantas otras que han estado en los movimientos sociales, sobre todo en defensa de la educación pública. Y hace dos años y medio entré a formar parte del grupo de voluntarios y voluntarias de colaboración social de Podemos Sevilla, que inició su andadura cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital. Desde entonces, hemos hecho 15.000 atenciones a gente de todas las clases, no solo en situación de pobreza, y eso me dio la fotografía de lo que es la sociedad de Sevilla, la que no sale en los titulares. Me permitió conocer a muchísimas personas de todos los barrios, que me contaban sus historias y me decían que no encontraban ayuda en la administración. Eso me movió muchas cosas por dentro y di el paso, me vi con la fuerza y con las ganas, me preció que hacía falta hacer cosas. No es algo que necesite, pero pienso que personas normales y corrientes de la calle también tienen que dar ese paso, porque al final somos los que tenemos una visión realista y cotidiana de la vida.

Lleva muy poco tiempo en política, ¿qué es lo mejor y lo peor que ha vivido hasta ahora?Lo mejor, el apoyo de la gente. He conocido a muchas personas que si no me hubiera presentado no hubiera conocido, gente activista en su barrio, que ayuda a su vecino, que tiene una idea de la vida diferente. Y lo que peor llevo ahora mismo es la conciliación, duermo muy poco porque tengo que seguir trabajando. Tengo un hijo adolescente, un piso que llevar y no llego, no tengo tiempo libre.

Tras un mandato anterior conflictivo en la confluencia Podemos-IU y los resultados de Por Andalucía en las autonómicas, ¿cómo afrontan esta nueva alianza para las municipales?Hemos cometido errores. Yo, personalmente, no estaba en el grupo municipal y no puedo hablar de primera mano, pero es evidente que hubo problemas. Pero tenemos que aprender y tirar para adelante. Y ahora la gente nos demandaba unidad, ir juntos. Me siento muy satisfecha, porque siendo nueva he conseguido que vayamos ocho partidos juntos. Y creo que no vamos a repetir la situación que vivimos en las elecciones andaluzas. El problema entonces es que no hubo tiempo de dar a conocer la coalición y la gente no se enteraba muy bien de a quién estaba votando. Y también le digo que nos hubiera gustado haber ampliado todavía un poquito más con Adelante, y lo hemos intentado.

¿Por qué no han entrado al final?Porque ellos no han querido. Tenemos muchos puntos en común, pero ellos apuestan por un proyecto en solitario, no quieren ir en confluencia y lo respetamos, pero me hubiera gustado.

¿Y teme que esa división juegue en su contra?Claro, al final son unos votos que se están dividiendo y se pueden perder, por eso a mí me hubiera gustado ir juntos. Porque nosotros lo que tenemos claro es que queremos entrar en el Gobierno municipal, con esa idea hemos hecho la coalición, porque queremos ser más fuertes. Creemos que entrando es como vamos a conseguir transformar la ciudad con políticas progresistas. Siempre tomamos de ejemplo el Gobierno de coalición estatal y creo que todo el mundo es consciente de la cantidad de derechos que se han conquistado. Yo por lo menos lo veo claro y eso es lo que me gustaría replicar en Sevilla si la ciudadanía nos da esa confianza.

Susana Hornillo, candidata de Con Andalucía a la Alcaldía de Sevilla. JAIME MARTÍNEZ

Me habla del Gobierno de coalición, ¿teme que el ruido nacional y las desavenencias entre los socios y entre Podemos y Sumar le perjudiquen?A la izquierda siempre le rodea ruido, a veces con razón y a veces sin ella. Hay que encajar diferentes actores políticos y puede ser hasta cierto punto normal que haya todavía una incertidumbre. Pero creo que todo el mundo tiene claro que tenemos los mismos objetivos, que al final todo esto va a resultar en un proyecto común, porque el enemigo es otro para nosotros. Lo que me gustaría transmitir a la gente de Sevilla es que el espíritu que tenemos es que la izquierda vaya junta. Me gustaría ser capaz de sobrepasar ese ruido, que a veces es un poco externo, para que la gente de Sevilla no se despiste y vea que somos capaces de presentar un proyecto solvente, progresista y de transformación. La gente demanda un cambio, está harta. Hay barrios que se sienten olvidados y otros que tienen problemas de convivencia porque están saturados de pisos turísticos. Me gustaría que la gente se sintiera conectada con nosotros, que viera que soy una persona como ellos, normal y corriente, que he dado este paso porque creo que se pueden hacer cosas.

De hecho, Yolanda Díaz estuvo el lunes en Sevilla para apoyarla.Y se lo agradezco muchísimo porque creo que es un símbolo para los votantes de izquierda. Son tiempos nuevos, tiene que haber un proceso de encaje.

Me lo ha insinuado ya, pero le insisto. ¿Si Muñoz necesita su apoyo para ser alcalde le exigirán entrar en el Gobierno?Lo tengo muy claro, quiero entrar en el Gobierno de Sevilla. Es la única manera en que se pueden conseguir políticas transformadoras. Tenemos que desterrar ya la cultura del pelotazo. Sevilla está donde está por quienes han gobernado en el Ayuntamiento, que fundamentalmente ha sido el bipartidismo, PP y PSOE. Se tiran los trastos a la cabeza, pero cuando tienen que pactar para poner suelo a disposición de un hotel de cinco estrellas o pisos de lujo, pactan. Lo han hecho en Altadis, en Palmas Altas, en la Gavidia. El modelo está clarísimo y hace falta un cambio, que pasa porque nosotros estemos en el Gobierno. Lo que también tenemos claro es que por nosotros no va a ser que entre un Gobierno de derechas, no lo vamos a consentir. No podemos dejar que Vox entre en el Gobierno de Sevilla porque la extrema derecha no tiene nada que decir aquí.

Antes me hablaba de la conciliación, ¿qué se puede hacer desde el Ayuntamiento para facilitarla?Las competencias municipales son limitadas, pero podemos ayudar. Podemos reducir el tiempo de los trayectos que hay que hacer a diario, facilitar el acceso al autobús, que haya líneas con más frecuencia, un mayor trazado de carril bici para que no tengas que estar una hora en el coche comiéndote atascos y buscando aparcamiento. Apostamos por romper el paradigma del transporte público y convertirlo en un derecho, porque pensamos que es una de las fuentes de desigualdades que tiene Sevilla. No es lo mismo ir de la Macarena a Palmete que de la Macarena al centro y eso lo sabe todo el mundo. Queremos romper esa desigualdad y para ello vamos a democratizar los autobuses, para que puedas dejar el coche en casa, que te estresa, contamina y te resta económicamente.

¿Cómo lo van a hacer?Con una tarifa plana de 30 euros para todo el mundo, manteniendo las exenciones que ya existen. Y con una mejor distribución de la red de Tussam, con más paradas, líneas y horarios, porque hay horas en las que no hay autobuses, pero sí gente que trabaja de noche.

Susana Hornillo, candidata de Con Andalucía, durante la entrevista. JAIME MARTÍNEZ

Sigamos hablando de movilidad. Aparte de las actuaciones que no son competencia del Ayuntamiento, como el metro y la SE-40, ¿qué otras medidas proponen?Abogamos por una movilidad sostenible, donde la gente no necesite el coche. Y tendríamos que abarcar el área metropolitana, porque gran parte de la circulación diaria de Sevilla viene de ahí. Aunque no sea competencia municipal, tenemos que abogar porque haya una adecuada conexión de transporte metropolitano con el urbano, hacer una apuesta clara por una movilidad fluida, asequible y democrática. Eso puede transformar una ciudad completamente.

Si tuviera que definir en pocas palabras este año y medio de Muñoz como alcalde, ¿cuáles serían?Creo que es un alcalde continuista. Mucha gente igual no se da cuenta o no sabe que Muñoz fue delegado de Urbanismo y Turismo durante dos mandatos. Y a nadie se le escapa la situación que estamos viviendo en Sevilla. Salimos en la prensa continuamente por tener el barrio más turístico de España, el de Santa Cruz, y a la vez por tener los barrios más pobres del país. Todo esto, en parte, es responsabilidad suya, sobre todo lo relacionado con el turismo. Sigue facilitando el acceso a los lobbys turísticos y mobiliarios y estamos perdiendo suelo público que hay que poner a disposición de la gente.

Hablando de turismo, ¿cómo se puede equilibrar el bienestar de los vecinos con el principal motor económico de la ciudad?Lo primero de todo es que nosotros no estamos demonizando el turismo, pero su efecto ahora mismo no se queda solo en unos barrios, es como una onda expansiva que afecta a toda Sevilla y eso hay que arreglarlo. Tiene que haber un modelo más sostenible que no expulse a la gente de su barrio de toda la vida, que no incremente el precio de los pisos. Queremos un turismo enriquecedor y que esa riqueza no se quede solo en unas cuantas manos. La Ley estatal de Vivienda nos va a dar los mecanismos para la moratoria de pisos turísticos y de hoteles en las zonas más saturadas, centro y Triana sobre todo, incluso también en zonas de la Macarena. Hay que intervenir los precios del alquiler, hacer más vivienda pública, más parques, zonas culturales, de ocio, centros cívicos, que es lo que demandan los vecinos. Si tú vendes el suelo para hacer más hoteles, estás quitándole los derechos a los vecinos para tener esos espacios.

¿Está a favor de la tasa turística?El alcalde la defiende y dice que la Junta la tiene paralizada. Pero lo que no dice es que la tasa turística tiene que ser finalista, es decir, que va a revertir en mejorar los servicios públicos de otros barrios que no son tan turísticos. Eso es lo que no dice Antonio Muñoz.

¿Existen muchas desigualdades en Sevilla?Sí, estando en los barrios y hablando con los vecinos te das cuenta de lo que te reclaman. Un vecino de una zona más céntrica, con mayor nivel de vida, te dice que la acera tiene un resalte, que los veladores están en la acera, que una farola está antigua y, sobre todo, te hablan de los problemas que tienen de convivencia por el turismo. Se entienden sus reivindicaciones, pero te vas a otro barrio y te dicen que no tienen parques, que no tienen sombra en la calle. O el tema de los colegios, que es sangrante en los barrios obreros más pobres, donde sufren cortes de luz también en las aulas. ¿Qué mayor desigualdad hay que la que afecta a la infancia? Eso hay que atajarlo.

¿Y cómo se ataja definitivamente la situación de los barrios más pobres de España, todos en Sevilla?Sé que se invierte, pero hay una falta de un modelo, un proyecto que tenga un inicio y un final y sea un compromiso de Gobierno, independientemente de quién pase por el Ayuntamiento. Y hay que implicar a los vecinos en la reconstrucción de los barrios, que hagan suyos esos logros, porque está demostrado que así hay más probabilidades de que eso tire para delante. También implicar a todas las administraciones, porque si tenemos los barrios más pobres de España son de España y es un problema no solo de Sevilla. Hay que intervenir desde todos los ámbitos y es imprescindible hacer un plan integral. A mí me gustaría que Sevilla fuera famosa no porque vienen los Grammy, sino por reducir la desigualdad y por eliminar de la lista de los barrios más pobres los de Sevilla. Pero veo que los que han estado aquí antes no se esfuerzan para tener ese titular.

¿Está en contra de que la ciudad acoja tantos grandes eventos?Promocionar la cultura siempre es un valor y tener eventos con proyección internacional está muy bien, además, es la tarea del alcalde. Pero no puede ser lo único ni algo a destacar por encima de otras situaciones en las que sí hay que esforzarse. La cultura hay que potenciarla, pero no solo con grandes eventos, porque al final a los barrios no llega. Por eso apostamos por un plan para que la cultura llegue a los barrios, con espectáculos itinerantes.

Susana Hornillo, candidata de Con Andalucía a la Alcaldía de Sevilla. JAIME MARTÍNEZ

Todos los grupos denuncian lo sucia que está Sevilla. ¿Cuál es su propuesta para mejorar este problema?Te lo dice siempre todo el mundo, pero no es lo mismo el centro que la Macarena, por ejemplo. Hemos tenido una reunión con los trabajadores de Lipasam y están desesperados, aseguran que están faltos de personal, que no llegan. Tienen máquinas anticuadas, faltan entre 150 y 200 personas para tener una plantilla medio en condiciones. Y esta es una política del Ayuntamiento, el adelgazamiento de los servicios públicos es una constante, no solo en limpieza. Necesitamos ampliar la plantilla, eso daría más trabajo público y estable, y el tema de la limpieza se resolvería.

¿Qué alternativas cree que hay darle a los jóvenes para acabar con el botellón?Los jóvenes nos dicen que están hartos de que hablemos de ellos solo en lo que respecta al ocio y nos piden soluciones de vivienda y trabajo. Somos una fábrica de talento que se nos va y tenemos que hacer que los jóvenes no se vayan. Hay que quererlos un poquito más, darles acceso a vivienda, oportunidades de un trabajo que no sea en la hostelería, que es muy digno pero precario. Y poner suelo público al servicio de empresas que quieran venir, sobre todo del sector tecnológico y de la transición ecológica y energética. Hay que darle futuro a lo jóvenes y, una vez que lo tengan, darles espacios de ocio y deporte asequibles y que ellos decidan los que quieren, porque no solo les gusta el botellón. Por eso necesitamos tener órganos participativos, ese es el futuro de cualquier ciudad.

Han conformado el programa de la mano de la sociedad civil, ¿qué es lo que han aportado?Podemos sacar pecho de que somos los únicos que hemos hecho un programa que prácticamente nos lo ha dictado la gente. Tiene más de 1.500 medidas y lo hemos sacado de muchas reuniones, aportaciones y colectivos que nos han mandado sus propuestas. Hemos ido recogiendo el sentir de la gente y lo hemos incluido en el programa. Creo que estamos en posición de decir que estamos defendiendo los intereses de la gente y que esa es nuestra apuesta. Tenemos un proyecto para Sevilla basado en las demandas sociales, solvente y realista.

De esas 1.500 medidas, ¿qué tres considera que son prioritarias?Elegir tres es muy difícil, pero sí le puedo decir cuáles son los ejes que marcan nuestro programa. Queremos que Sevilla sea más verde, más justa y más feminista. Una Sevilla más verde es una Sevilla más saludable, podríamos bajar dos grados la temperatura si apostamos por ello. Queremos más parques, que Tablada sea un parque periurbano. Tenemos que tener un plan de arbolado inteligente, no plantar por plantar. Y que todos los barrios tengan pulmones verdes. Y todas las medidas de movilidad que planteamos van también en esa línea, porque si reducimos el uso del coche y apostamos por el transporte público o la bici, reducimos emisiones. Nuestra apuesta es que la gente no necesite usar el coche. De las desigualdades hemos hablado antes, y podemos enfocarlo en la juventud, la infancia o las personas mayores, de las que no hemos hablado. Hay barrios muy envejecidos y con pisos sin ascensor, por lo que están encarcelados en sus propias casas.