Parera critica la "prepotencia" de Feijóo al erigir al PP en "voto útil" del constitucionalismo en Barcelona

La candidata de Valents en Barcelona, Eva Parera, ha criticado este viernes la "prepotencia" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para erigir a los populares como el "voto útil" del constitucionalismo en la capital catalana.

"Me da un punto de orgullo que el presidente del PP se preocupe por si la gente vota a Valents", ha afirmado en una rueda de prensa de la agencia EFE. Por otro lado, ha recordado que ella ofreció una coalición electoral al partido de Daniel Sirera, que se negó. "Si hubieran aceptado, hoy no estarían sufriendo por si se quedan fuera del Ayuntamiento", ha manifestado, antes de apuntar que para los populares la prioridad es La Moncloa, no Barcelona. Aun así, ha defendido que el futuro de su partido tiene recorrido más allá del 28-M.

Según Parera, los populares han aparcado su programa para centrarse en convencer a la gente para que no vote a otras formaciones. "De entrada, ellos tienen menos concejales que nosotros en el Ayuntamiento. Es importante una cura de humildad", ha añadido la candidata, que ha calificado también al líder popular de "futurólogo" por sus vaticinios. Para Valents, el problema radica originalmente en los problemas del PP para encontrar un candidato en la ciudad.

"Les propusimos una gran coalición electoral que hubiera ganado las elecciones de largo", ha indicado. "Su foco de atención es La Moncloa y nos instaron a hablar para las generales", ha revelado. Preguntada precisamente por el futuro de Valents más allá del 28-M, ha dicho que no está "supeditado" a lo que pase en Barcelona. "Nos presentamos hace un año y hemos hecho 71 listas electorales. Es un claro síntoma de que es un proyecto político muy aceptado en la sociedad catalana y tiene muchas posibilidades de crecimiento", ha destacado.

En este sentido, Parera ha dicho que no cree en "proyectos de marketing" y ha defendido el futuro de su propuesta. "Esto no tiene solidez a la larga", ha asegurado. En cuanto a sus coordenadas ideológicas, ha aseverado que a pesar de que ella viene de UDC, cree que el catalanismo moderado "ya no existe" desde la disolución de CiU. Según su análisis, los votantes de este espacio se han repartido entre el independentismo, concentrado en Junts, y el no independentismo, que se fue inicialmente a Ciutadans. Hoy, ella apuesta por recoger los votantes que han perdido los liberales, pero que no ha recogido ninguna otra formación.