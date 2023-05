La supuesta aparición de cuatro niños tras un accidente de avioneta y pasar 17 días solos en la selva colombiana ha resultado no ser tal. Fue el presidente del Gobierno de Colombia quien dio la noticia del supuesto milagro, algo que después se ha tenido que apresurar a desmentir.

Este viernes, desde el plató de Espejo Público, Susanna Griso no ha podido ocultar su indignación: "No me entra en la cabeza. ¿Cómo le dicen al Presidente que los niños han sido localizados para desmentirlo después? Es absurdo. ¡El propio Presidente lo estaba contando! ¡No se entiende!".

Asimismo, el matinal ha emitido el mensaje que la abuela de los niños ha grabado para que sea emitido a través de megáfonos en la selva, con la esperanza de que los cuatro menores la escuchen. Unas palabras con las que la mujer pretende que los niños se mantengan quietos donde se encuentren para que, así, puedan ser localizados.

Además, el programa ha podido contactar en directo con Héctor Estepa, periodista que está siguiendo muy de cerca el caso. El comunicador ha destacado que algunos medios colombianos señalan que los niños podrían encontrarse con una tribu indígena que los llevaría a la civilización, aunque no hay ninguna confirmación oficial.

Estepa ha agregado que el Ejército de Colombia comunicó en el día de ayer que se había encontrado un biberón y, también, una huella que podría pensarse que es de alguno de los niños. Sin embargo, el periodista ha apuntado: "La selva no es Pocahontas. La selva es un infierno, hay serpientes, arañas venenosas, depredadores, mosquitos, enfermedades... Hay muchísimos factores por los que esto sería un milagro, pero es el milagro que está esperando toda Colombia".