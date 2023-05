El misterio del tercer compartimento de la lavadora que nadie usa y debería

Si tienes una lavadora con cajón para el detergente y el suavizante, es probable que hayas visto que hay tres compartimentos. Pero, ¿sabes para qué sirve cada uno? Y lo más importante, ¿sabes qué es lo que debes poner en el tercer compartimento, el más pequeño y el más olvidado?

El tercer compartimento de la lavadora es el que se usa para el prelavado con lejía o con jabón detergente líquido o en polvo, y suele estar etiquetado con el símbolo I (número romano para el 1). El prelavado es un ciclo que se realiza antes del lavado principal, y que ayuda a eliminar la suciedad más difícil de las prendas y a higienizarlas.

Muchas personas no usan este compartimento porque no saben para qué sirve o porque no tienen el hábito de hacer un prelavado. Sin embargo, usar este compartimento correctamente puede tener muchos beneficios para la ropa y para la lavadora.

Ventajas del prelavado

Al hacer un programa con prelavado, puedes conseguir que tu ropa quede más limpia, sin necesidad de usar temperaturas altas o ciclos largos. El prelavado ayuda a aflojar y eliminar las manchas más rebeldes, como las de grasa o las causadas por el sudor, permitiendo que el lavado principal sea más efectivo. Además, en el caso del prelavado con lejía en prendas blancas, puedes evitar que se acumulen bacterias y malos olores en tu lavadora, ya que la lejía desinfecta tanto la ropa como el tambor.

Usar correctamente todos los compartimentos de la lavadora puede mejorar la eficiencia del lavado y ahorrar tiempo y energía. Es importante utilizar cada compartimento adecuadamente para el detergente y el suavizante, siguiendo las indicaciones del fabricante y ajustándolos según el tipo de ropa y el grado de suciedad. Un dosificador de detergente líquido puede ser útil para medir la cantidad exacta de detergente, evitando excesos que pueden dejar residuos en la ropa y en la lavadora. Los expertos indican que en el compartimento del prelavado deberíamos echar un 20% del jabón que utilizamos habitualmente en el compartimento con el símbolo II (número romano para el 2). También señalan que es preferible el uso de detergente líquido en el prelavado, ya que en el caso del detergente en polvo este puede apelmazarse y no actuar correctamente, dejando la ropa áspera y con restos del jabón en polvo.

Recuerda que cada lavadora puede tener características y símbolos diferentes en sus compartimentos, por lo que es recomendable consultar el manual de instrucciones para conocer su uso correcto. Si no tienes acceso al manual, puedes buscar información en línea o contactar al fabricante para obtener asesoramiento específico sobre tu modelo de lavadora.