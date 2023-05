Este viernes, El programa de Ana Rosa ha comentado el momento en que Fernando Grande-Marlaska, cuando aún era juez de la Audiencia Nacional y gobernaba en España el Partido Popular, pidió al número 2 del Ministerio del Interior que favoreciera a un mando policial que era amigo suyo.

"Buenos días, Paco. Estas cosas no me gustan mucho, pero personalmente me veo en la necesidad de trasladarte lo excepcional que es como persona y como profesional, Rafa..., inspector jefe. Ha solicitado distintas plazas en embajada y no me quedaría a gusto conmigo mismo si no te trasladara lo excelente que es. Y creo que me conoces, y sabes que no suelo pronunciarme. Espero no molestarte con ello. Abrazo fuerte", apuntaba el ahora ministro en su mensaje.

Así, los colaboradores de la sección de política del matinal de Telecinco han comentado la noticia. Sin embargo, lejos de criticar la actitud de Marlaska, Pilar García de la Granja ha destacado que, a su parecer, es una práctica habitual y que todo el mundo, alguna vez, ha pedido algún favor en su entorno laboral para tener en cuenta a un conocido en una vacante de trabajo: "A veces nos escandalizamos de cosas que hacemos todos los días".

De la misma manera, Joaquín Prat, presentador del programa, ha reaccionado con humor y ha agregado irónicamente: "¿Cómo me voy a escandalizar yo, que soy un enchufado de Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas?".