¿Quién es JuanSGuarnizo? El 'streamer' latinoamericano presidente de la King's League

El nombre de Juan Guarnizo cada vez es más popular en España, sobre todo, desde que comenzó a trabajar en la Kings League de Piqué como presidente del equipo Aniquiladores FC. No obstante, este creador lleva bastante tiempo triunfando al otro lado del charco.

Juan Sebastián Guarnizo reside actualmente en México, pero nació en Ibagué, Colombia el 11 de enero de 1997. Se mudó a este país después de conocer a la que ahora considera su esposa, la también streamer Ari Gameplays.

Actualmente, viven juntos en Monterrey, aunque realizan directos por separado. Ari Gameplays también causó mucha sensación hace un año al ganar su combate contra Paracetamor en La Velada del Año 2 de Ibai Llanos.

Los comienzos de Juan Guarnizo en internet

Antes de dar el salto a Twitch, trabajaba como diseñador gráfico de otros creadores de contenido como ElDed. Hasta 2018, no publicó su primer vídeo en YouTube con su cara.

Desde entonces, no ha dejado de crecer. En su biografía de Twitch recuerda que es el "fenómeno viral de 2020, 2021, 2022 y 2023" y con 10 millones de suscriptores, se convirtió en el segundo latinoamericano, el primero hispanohablante, en alcanzar esta cifra.

En 2022 también ganó un Premio ESLAND como "role player" del año. Un merecido galardón, ya que participa en numerosas series de Minecraft, GTA o incluso Rust.

Las polémicas de Juan Guarnizo

Recientemente, Juan Guarnizo ha sido criticado, junto con otra larga lista de influencers, por aceptar participar en el doblaje mexicano de la nueva película de Spiderman. El streamer ha eludido las acusaciones de intrusismo laboral asegurando que fue un "sueño echo realidad", ya que es muy fanático de Marvel.

No obstante, Juan Guarnizo no es ajeno a las polémicas, puesto que no tiene problemas dando su más honesta opinión y cargando contra los creadores de contenido que le molestan.

Ha estado enfrentado con Dalas, después de que este acusara a Ari de haberle sido infiel con TheGrefg. Una historia en la que acabaron metidos varios creadores.

También, por supuesto, ha mostrado su enfado numerosas veces en la Kings League, llegando a confesar que se sentía discriminado por sus compañeros por ser latinoamericano.

En los últimos meses, su relación con AuronPlay también ha flojeado desde su polémica, aunque no está claro por qué. Los streamers eran inseparables y se habían ido de vacaciones juntos en muchas ocasiones.