Cristina Pedroche, agotada por el embarazo: "Que no tenga energía no significa que no esté feliz"

Cristina Pedroche está de más de siete meses de embarazo, por lo que está en la recta final y cada vez queda menos para poder verle la cara a su niña y abrazarla, algo que la hace tremendamente feliz. Sin embargo, dentro del proceso, también se está acostumbrando a las cosas negativas, como el cansancio, algo que lleva mejor que bien ya que sabe "escuchar a su cuerpo".

La colaboradora de Zapeando ha mantenido al día a sus seguidores de Instagram y, desde que dio la noticia en redes -después de la filtración-, ha compartido multitud de detalles sobre estos meses.

La presentadora ha hablado desde el sexo del bebé, que será una niña, hasta el nombre, que no ha revelado porque asegura que "quizás cuando le vea la cara" le guste otro.

Pero, a la vez, también continúa compartiendo su trabajo en televisión, sus tratamientos de belleza o sus looks, con los cuales también se plantea cosas sobre su hija. "Hoy pienso en si tendrá el pelo rizado mi beba...", escribió en un story en el que mostraba su cabello.

Sin embargo, no todo siempre es positivo durante el embarazo, tal y como compartió la madrileña este jueves por la mañana en Instagram con un vídeo en sus historias en el que aparecía tumbada en la cama.

'Story' de Cristina Pedroche. INSTAGRAM

"Está claro que esto de la energía va por días. Ayer estuve superbién, superarriba, con muchas reuniones, todo muy bien. Y hoy me ha costado levantarme, que casi tengo que llamar a la grúa. De hecho es que me he vuelto a acostar", aseguró.

"Hay que escuchar al cuerpo y hoy me está pidiendo estar en la cama hasta que tenga que ir a la tele", defendió. "No tengo energía, esto es lo que hay. Que no tenga energía no significa que no esté feliz", comunicó.

Y es que, además del buen momento que está viviendo, estaba muy contenta de participar en una nueva campaña con Puma sobre la igualdad y la diversidad.