Ginés Corregüela rompe a llorar al hablar por primera vez con su hija, Miriam, tras salir de 'Supervivientes': "Ha sido una cagada"

Ginés Corregüela se despidió de las cálidas playas hondureñas donde estuvo durante dos meses y medio participando como concursante de Supervivientes. Como era de esperarse, el de Úbeda acudió al plató del programa para confrontar su vida fuera del reality. Sin embargo, la que no estuvo presente fue su hija Miriam, con quien todavía no se había puesto en contacto a pesar de llevar varios días en España.

Durante la gala, el 'rey de los bocadillos' y su hija intentaron limar sus asperezas a través de una llamada telefónica. Una primera toma de contacto después de su salida de Honduras en la que el agricultor rompió a llorar tras escuchar los reproches de Miriam. Su primera recriminación ha sido que su padre no haya intentado ponerse en comunicación con ella, un gesto que sí tuvo con su otra hija, Laura.

Ginés Corregüela intentó exculparse afirmando que había visto por Instagram una publicación en la que ella aseguraba que no le cogería el teléfono si este le llamaba. "El problema es que te has centrado más en una red social y te ciñes a que no te voy a coger la llamada. He estado esperando dos días a que me llamases y has llamado a todo el mundo menos a mí, que he sido la que ha estado dando la cara ahí por ti", expresó la joven de 24 años, visiblemente molesta.

Miriam Corregüela estuvo defendiendo a su padre desde el plató durante todo el concurso a pesar de las fuertes discusiones con Yaiza Martín, actual pareja del tiktoker, y de no estar de acuerdo con las actuaciones del jienense. Sin embargo, el exconcursante había especificado antes de entrar a Supervivientes que, en primer lugar, acudiese su hija Laura al plató como defensora.

Un hecho que también ha molestado a Miriam. "¡Qué lástima que fuimos mi madre y yo...! Qué orgullo tengo de haber ido y de arrepentirme cada día más de todo lo que has ido haciendo y diciendo", declaró irónicamente la hija del 'rey de los bocadillos'.

Sin lugar a dudas, lo que más ha enojado a la hija de Isabel ha sido que su padre haya dado "prioridad a otras cosas" al salir del reality en lugar de aclarar asuntos con ella. Es la razón por la que, ahora, ha decidido respetar su espacio. "Tómate tu tiempo y tómate tu respiro, que yo necesito el mío. Yo necesito alejarme de todo lo que me has hecho mal y unirme a lo que me hace bien, que es estar en mi casa con mi pareja, con mi madre y con mi familia", manifestó Miriam en directo.

Las declaraciones y recriminaciones de la joven terminaron por derrumbar a Ginés Corregüela, quien no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar en mitad de la gala. "Cuando quieras me llamas y hablamos. Cuando estés tranquila y quieras, yo de golpe estoy allí y hablamos relajados. Tú me explicas y yo te explico", aseguró el agricultor.

"Sé lo que he hecho. Sé lo que quiero. Y sé lo que haré. Ha sido, por parte mía, una cagada. Se ha hecho y estoy asumiéndolo. Le pido mil veces perdón. Si tengo que ir de rodillas, lo haré. Yo la quiero con locura y como padre me duele mucho. Pero yo tengo que hacer la vida como quiera y con quien quiera", afirmó entre lágrimas la pareja de Yaiza Martín, poco antes de finalizar la llamada con Miriam.