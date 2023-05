Nacho Palau se pronuncia tras perder el juicio por filiación contra Miguel Bosé: "A mis hijos les han dicho que no son hermanos, terrible"

Después de un largo proceso legal que ha durado cinco años, este jueves se supo que el Tribunal Supremo ha dado la razón a Miguel Bosé, por lo que rechazó declarar que fuera padre de los dos hijos biológicos de su ex, Nacho Palau, noticia "terrible", tal y como declaró el exsuperviviente tras conocer la sentencia.

La pareja llevaba saliendo desde 1992, aunque no lo confirmaron hasta 2018, cuando rompieron. Pero fue en 2011 cuando nacieron Diego y Tadeo (actualmente tienen 11 años), los dos hijos biológicos del cantante que llegaron al mundo por gestación subrogada.

"A los siete meses de nacer Diego y Tadeo llegaron otros mellizos, Ivo y Telmo. Muy poca gente lo sabía", declaró el artista en una entrevista de 2014, diciendo por primera vez que era padre de cuatro niños, sus dos biológicos y los dos biológicos de Palau, que actualmente tienen 10 años.

Pero, tras la ruptura y la mudanza del intérprete de Amante bandido a México, el escultor valenciano le demandó por la manutención y custodia con la intención de que se reconociera que los dos eran padres de los cuatro pequeños y ellos eran hermanos, tal y como habían sentido y vivido siempre.

La ya expareja se vio las caras por primera vez en un juicio en 2020, pero no ha sido hasta esta semana cuando el Tribunal Supremo certifica la sentencia y rechaza la filiación reclamada por Nacho Palau, dando la razón a Miguel Bosé, como ya sucedió en primera instancia.

Tras conocerse la noticia, el escultor acudió a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el asunto y mostrar, obviamente, su disconformidad con la sentencia: "Quiero compartir con vosotros hoy este momento difícil. Creo que debo".

"Finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento que nacieron", declaró. "Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos, algo terrible".

"También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos", continuó criticando. "Tenía mucha esperanza y fe en que esto se resolviera mejor"

"Hay que intentar dar pasos a favor de los tiempos que vivimos. La sociedad avanza y creo que las leyes tienen que avanzar y ponerse al día", concluyó, tras dar las gracias por el apoyo.

"La mejor opción para los niños"

La sentencia estableció que esta era "la mejor y más adecuada" opción para los niños, que no ven privados sus derechos "ni afecta a su identidad", pues se garantiza su derecho a mantener vínculos y relacionarse con aquellas personas con las que les une una relación afectiva, y se fija un régimen de relación por medios telemáticos y visitas.

La fiscal reconoce que, desde la separación, por voluntad de los progenitores, los niños están integrados en sus respectivas familias, por lo que la aceptación de la filiación "conllevaría la cotitularidad de la patria potestad" por parte de dos personas que tienen vidas separadas, lo cual supondría un gran conflicto "que puede derivarse de tomar cada uno parte en las decisiones que afectan a los hijos del otro hasta que alcancen la mayoría de edad".