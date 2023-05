Tamara Falcó habla en 'El Hormiguero' sobre su polémica con el vestido de novia: "Fue todo muy desagradable"

Los jueves son el día de la Tertulia de Actualidad en El Hormiguero con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. El primer tema que quiso abordar Pablo Motos fue el de la polémica surgida esta semana con el vestido de novia de la marquesa de Griñón.

"Hay una alarma nacional, estás sin vestido de novia", le dijo el presentador a su colaboradora para que comenzara a contar la historia de lo sucedido.

La madrileña le contó que "empezamos con unas diseñadoras (Sophie et Voilà) y yo tenía en mente un vestido que había visto hace un montón. Uno que vi cuando le recomendé otro a mi hermana y no le gustó".

"En ese momento no iba a casarme y se me olvidó, pero cuando volví con la boda pensé: ¿Con qué vestido me gustaría casarme? Pues ese. Como tenía esa inspiración", recordó,

Y señaló que "estas chicas vinieron a casa de mi madre y dijeron que les encantaba la inspiración y que me lo hacían. En la primera prueba nos encantó a Juan Avellaneda, que es un diseñador muy reconocido, y Blanca Unzueta, que fue directora de Marie Claire".

"Cuando vine la programa me preguntasteis y os dije que era mejor que la inspiración, pero al decir esa palabra, comenzó la tensión... Cuando llegué a la segunda prueba del vestido, había cambiado completamente", comentó.

"Encima ese día venía mi madre, que es muy exigente. El caso es que yo no me veía con ese vestido porque no era el mío. Fue todo súper incómodo y ahí ya todo empezó a ir mal", admitió Falcó.

Que siguió contando la historia: "Cuando bajé con el vestido hubo un silencio... ¡Fue horrible! Ya cuando me lo probé vi que era distinto, que no era el mismo".

"Yo tenía un contrato a largo plazo con Sophie et Voilà, que iba a ser imagen de ellos durante un año prorrogable a dos años. Ellos me iban a hacer mi vestido de novia, pero yo no cobraba por eso, sino por el contrato de imagen en global", explicó.

"Tengo muy buenos abogados y lo que sí pusieron es que si no me gustaba el vestido, yo no me tenía que casar con él. Cuando ya se empezó a torcer la cosa, que, por cierto, fue muy desagradable porque lo último que quieres es estar peleándote con los diseñadores sobre un vestido, porque es un momento muy bonito y todo eso", confesó la colaboradora.

La hija de Isabel Preysler destacó que, cuando ya se empezó a torcer la cosa, se desanimó: "Yo diseño y me encanta la moda, y parte de la boda era mi vestido"

"Cuando ya estaba muy triste con todo esto, me preguntó mi abogado si me gustaba el vestido. Le dije que no y tuvo una conversación con ellas, pero lo siguiente que sé es lo del comunicado de prensa", aclaró.

"Se han dicho todo tipo de cosas sobre lo difícil que soy, pero realmente, yo no me considero una persona difícil para trabajar, me gusta hacerlo en equipo, dar mi opinión", aseguró.

Para concluir, afirmó que "lo que no iba a hacer era casarme con un vestido de novia que no me gustaba, lo siento".