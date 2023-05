Naomi Watts recuerda los efectos de la menopausia prematura: "Fue un proceso aterrador y solitario, no estaba preparada"

"El hecho de que tantas generaciones hayan silenciado este tema es tremendo". Con estas palabras se refiere Naomi Watts a la menopausia, un proceso hormonal y fisiológico que afecta a todas las mujeres y que puede dejar mella en ellas a nivel emocional. En una entrevista con la revista Elle Spain, la actriz, de 54 años, habla de su experiencia tras atravesar este proceso de manera prematura.

La intérprete comenzó a experimentar la menopausia antes de lo esperado, y ahora recuerda aquella etapa como algo "aterrador y solitario", ya que "no estaba preparada para ello". Por aquel entonces se planteaba ser madre, y unas pruebas médicas le indicaron que estaba cerca de padecer la menopausia, lo que no le impidió dar a luz a sus dos hijos, a los 39 y 40 años de edad.

Watts empezó a sufrir "síntomas muy extremos" tras su segundo parto. Los sudores nocturnos, entre otras molestias, acabaron con su paciencia, así que inició una terapia de reemplazo hormonal que, afortunadamente, tuvo efecto. A partir de ese momento se interesó en la fase menopáusica y la forma en la que afecta a las mujeres.

La actriz explica al citado medio que, más tarde, tomó la decisión de crear Stripes, una marca de belleza y bienestar centrada en las mujeres con menopausia que también busca informar sobre este asunto. Watts estuvo "sola y asustada" durante el proceso, y cree que esta situación puede evitarse.

"Ahora estamos en un punto en el que por fin podemos ver un cambio real. Y me emociona mucho formar parte de este movimiento, porque he visto a mucha gente sufrir del mismo modo que me pasó a mí", cuenta. "Olvídese de envejecer con gracia, envejezcamos cómodamente".