Al igual que las personas, nuestros animales de compañía también sufren de problemas como la ansiedad o la depresión, siendo común en aquellos hogares en las que no se les proporcionan los cuidados adecuados. La falta de cobertura de las necesidades primarias del animal es uno de los motivos principales de aparición de estos problemas, no obstante no es la única.

De hecho, a veces es común que confundamos el miedo con la ansiedad y actuemos de forma inadecuada ante situaciones que pueden provocar este malestar en nuestros compañeros peludos. ¿Sabes cómo actuar si tu perro sufre ansiedad?

Lo primero que debemos saber es que la ansiedad en los perros puede manifestarse de formas muy diferentes. "Desde síntomas leves, como jadeos o temblores, a la agresión o ladridos excesivos", explica Jaime Díaz, veterinario y director de marketing de UNAVETS. "Suele manifestarse en situaciones como el lanzamiento de fuegos artificiales, durante una tormenta o cuando los dueños de las mascotas salen de casa (la conocida ansiedad por separación)".

"Algunos, en situación de estrés o ansiedad, tienden a esconderse por miedo o a alejarse de las personas y otras mascotas mientras que, por el contrario, otros buscan cariño y protección, pudiendo llegar a saltar al regazo de sus dueños o requerir más atención", añade el experto.

Síntomas de ansiedad que nos deben preocupar

No todos los perros responden igual a la ansiedad, depende mucho de la raza, la socialización que hayan tenido y el vínculo que tengan con sus cuidadores. No obstante, como tutores responsables, debemos saber reconocer los signos de ansiedad y entender lo que significan, para también conocer la gravedad de la situación y actuar en consecuencia.

"Los temblores y jadeos pueden ser un signo claro de que nuestros perros están experimentando ansiedad ante, por ejemplo, una exhibición de fuegos artificiales", comenta Díaz. "Lamerse o masticar excesivamente su pelo o patas también debe alertarnos".

Los síntomas más obvios de que nuestro perro tiene ansiedad pasan por una vocalización excesiva (ladridos, aullidos o gimoteos), así como los intentos de fuga o un estado de hiperactividad. De hecho, se han dado casos de perros que, asustados por el ruido de los petardos, han saltado por la ventana (de ahí la importancia de proteger ventanas y balcones).

"También pueden llegar a destruir muebles u otros objetos personales, autolesionarse e incluso agredir a su dueño, dependiendo de qué tipo de ansiedad estemos hablando", explica el veterinario de UNAVETS. "Por último, puede que a nuestro perro se le escape el pis o la caca repentinamente, debido a la presión de la ansiedad".

Qué hacer si nuestro perro tiene ansiedad

Díaz explica que lo más importante es identificar la causa de la ansiedad, es decir, qué es lo que está provocando que el perro se encuentre ansioso. "Si es debido a tormentas o pirotécnia, podemos colocarlo en una habitación tranquila, con ventanas y persianas cerradas y música de fondo que disimule el ruido, junto a objetos suyos que le tranquilicen", recomienda.

"Sobre todo, debemos evitar el castigo o regañarlo cuando esté sufriendo un episodio de ansiedad", advierte. "También debemos prestar atención al perro cuando esté tranquilo, pero si el perro demanda atención, debemos ignorarlo, es decir, ignorar los comportamientos dependientes y recompensar los comportamientos independientes o equilibrados".

Cuando sufren de ansiedad, el estrés mental y físico que soportan los perros es agotador, por lo que debemos buscar ayuda de un veterinario experto en comportamiento canino para tratarlo lo antes posible. "Éste nos indicará pautas para manejar la situación o, si el caso es grave, instaurará un tratamiento con psicofármacos", concluye Díaz.