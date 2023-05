'Sálvame' saca a la luz fotografías de Isabel, exmujer de Ginés Corregüela, con Jesús, exnovio de Yaiza

Sálvame ha mostrado dos fotografías que han provocado un giro en los acontecimientos en la historia de Ginés Corregüela, Yaiza Martín y el entorno de ambos. Y es que Isabel Hurtado, la exmujer del 'Rey del bocadillo', ha sido pillada paseando con Jesús, un exnovio de la polémica canaria.

Las pruebas las ha hecho llegar a la redacción del programa una fuente anónima. Las imágenes sitúan a ambos en Tenerife. En la primera fotografía, se ve a ambos de espaldas caminando muy cerca, pero sin cogerse de la mano aparentemente. Isabel tiene en su muñeca una pulsera de 'todo incluido' de algún hotel.

Por otro lado, la segunda fotografía muestra, también de espaldas, a ambos sentados frente al mar. Jesús, por su parte, sostiene el móvil de forma que parece que está haciendo un selfie de ambos.

Isabel, exmujer de Ginés Corregüela junto a Jesús, ex de Yaiza. Mediaset

Pese a no haber gestos que delaten más que una amistad, la fuente que hacía llegar las imágenes a Sálvame ha hablado también con el programa, y ha opinado que había mucho cariño entre ambos: "Ella le pasaba la mano por detrás, lo acariciaba".

La testigo aseguraba que la situación le hizo pensar que Isabel había rehecho su vida. "Ella comentó que había venido a Tenerife para descansar y desconectar un poco", ha relatado la testigo. Además, ha señalado: "Se la veía un poco ilusionada por él".

Jesús ha estado presente en el programa de Telecinco este jueves, y ha contado la historia entre ambos: "La conocí por mediación de Míriam haciendo un Tiktok y entré yo con ella a hacer dúos. Me dijo que era muy simpático y que me iba a presentar a su madre".

"La madre me habló y ahí empezamos a hablar", ha detallado. Sobre quién está detrás de la foto, ha comentado no tener "ni idea". En cuanto al viaje, ha explicado que no durmieron juntos ninguno de los tres días, pero hicieron muchas excursiones. "Descartamos de momento una relación sentimental", ha expresado.

Por otro lado, ha asegurado que ha hablado con ella para contar la historia en la tertulia de Telecinco. "Es una bonita relación de amistad", ha matizado el canario. "Te puedes enamorar de cualquier mujer", ha dejado caer.

"Es una persona que me gustaría tener el resto de mi vida a mi lado, porque es maravillosa", ha lanzado, lo que ha provocado la sorpresa en plató. Carmen Borrego se ha mostrado molesta con él: "Estás jugando con una persona que está muy baja de ánimo".