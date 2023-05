Amor Romeira dice que está ilusionada con un tenista de 27 años qué está en la ATP

La colaboradora del programa Fiesta Amor Romeira asegura en una entrevista a Outdoor que ha aprendido de sus muchas y duras experiencias en el amor. Ahora tiene claro que no quiere una relación estable: "No voy a adaptar mi vida para tener pareja". Amor, de 34 años, dice llevar diez años soltera por decisión propia (que no sola), pero siempre ha estado abierta al amor. De hecho, confiesa que actualmente está conociendo a alguien: "Es un tenista español".

Aunque no se atreve a mencionar su nombre, la cantante y actriz de Fuerteventura da pistas fiables para investigar la identidad del deportista y... resulta ser un deportista de 27 años que ocupa el ránking 452 en la ATP, Alberto Barroso Campos. "Hace poco me comentó en una foto pública y dije: esto no puede ser", comentó entre risas. Sus sentimientos parecen claros: "Estoy muy ilusionada", dice sonriente.

La seguridad es otra de las virtudes que la ha acompañado desde pequeña, cuando no sabía que era la transfobia, pero ella ya se sentía mujer: "Yo he crecido con mi madre empoderándome constantemente". cuenta en la entrevista. Su familia, lejos de escandalizarse con su orientación sexual, la apoyó desde el primer momento.

Sin embargo, su paso por Gran Hermano 9 en 2007 como concursante lo cambió todo a mal. La primera vez que la insultaron fue poco después de salir del concurso, mientras trabajaba como reportera. Llegó a dudar incluso si se referían a ella porque nunca le había pasado. Por desgracia, sería el primero de los muchos comentarios tránsfobos que vendrían detrás y que, a día de hoy, sigue recibiendo en sus redes sociales.

Sin embargo, Amor ha aprendido a obviar ese odio y vive con la libertad que le da la experiencia. Poco después de su transición, atravesó una etapa muy dura de "adicción al sexo", confiesa. Pero fue su madre la que le ayudó a salir de aquella situación gracias a la cual ahora "tiene un sexo mucho mejor, más sano", sentencia feliz.