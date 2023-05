Qué es el derecho de desistimiento de los consumidores ratificado por la Justicia europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado este jueves una sentencia en la que dicta que un cliente no tiene por qué pagar por un servicio si la empresa no le ha informado previamente de su derecho a desistir, aunque ya se haya prestado o comprado. Así se ha pronunciado la Justicia europea tras el caso de un consumidor de Alemania que había contratado un servicio con una empresa y, una vez realizado, desistió del contrato. No abonó la factura, ya que la compañía no le había informado de este derecho.

Pero, ¿en qué consiste realmente este derecho y cuándo se aplica? Como detallan desde el Centro Europeo del Consumidor España, "el consumidor tiene derecho a dejar sin efecto el contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase". En este sentido, el plazo máximo para poder ejercer este derecho será de 14 días naturales desde que se recibe el producto o se ejecuta el servicio contratado.

¿En qué casos no se puede aplicar este derecho?

De esta manera, es obligación del empresario informar al consumidor sobre el derecho de desistimiento. ¿Y cómo se puede ejercer? "Basta con acreditar que se quiere desistir de la compra o el contrato de cualquier forma admitida en derecho", indican en el departamento de Consumo de la Comunidad de Madrid. En tal caso, bastará con el envío del documento de desistimiento o la devolución de los productos.

En determinados supuestos, como las compras 'online' o los contratos realizados por teléfono o Internet, siempre hay posibilidad de ejercer este derecho. No obstante, según el Centro Europeo del Consumidor España, quedan exceptuados de este derecho de desistimiento: