Anabel Conde hizo historia en Eurovisión 1995. Nos representó en Dublín (Irlanda) con el tema Vuelve conmigo en Dublín y consiguió el mejor resultado de España en décadas, un segundo puesto, algo que llevamos 28 años sin lograr. Sin embargo, aunque después lanzó varios álbumes y temas, está más desaparecida de la música, algo que se ha cuestionado mucho. Por ello, su hermana decidió salir en su defensa.

La cantante fue elegida por RTVE para el festival con 19 años y sin gran experiencia musical, y dejó patente que fue una selección muy acertada, pues consiguió la plata.

Su nombre continúa vinculándose a Eurovisión y, de hecho, el pasado fin de semana, al igual que otros exrepresentantes, se grabó para mandar ánimos a Blanca Paloma: "Espero que lo disfrutes a tope encima del escenario y muestres esa mujer poderosa española, con toda tu fuerza y tus garras. Disfrútalo y mucha suerte".

Debido al vídeo, en redes muchos recordaron su paso por el festival, pero otros hicieron comentarios algo desafortunados. "Hizo esto y después todo le fue increíblemente mal durante el resto de su vida", comentó un tuitero.

Tal y como demostró el usuario después, no iba con mala intención, pero esto llegó a oídos de Cristina Conde, hermana de Anabel, y salió en su defensa.

"Mi hermana es sumamente feliz, que creo yo que debería ser nuestro único propósito en la vida", respondió. "Anabel Conde no quiere ser famosa, no le gusta, le espanta, de hecho".

Tras este mensaje, el tuitero borró su publicación y le contestó: "Pues muchísimas gracias por decirlo. Me alegro infinitamente de que sea feliz y ojalá en algún momento conocer a la leyenda que es tu hermana para mí".

"Ojalá tengas la oportunidad de verla en directo con el espectáculo maravilloso que tiene con Serafín Zubiri, yo también participo ahí y la verdad es que es muy bonito poder coincidir más con ella gracias a la música, ya que ella vive en Fuengirola y yo en Madrid. ¡Te encantaría!", añadió Cristina Conde.

La historia de Anabel Conde

Lo cierto es que la exrepresentante de España en Eurovisión ya habló hace un año de su marcha del mundo de la música en una entrevista con La Ser. La cantante dijo que la discográfica "no hizo las cosas bien" con la promoción: "Se embolsaron el dinero y luego dijeron que estaban en quiebra y no supe nada más de ellos".

Pero, además, aseguró que una persona de la industria la acosó sexualmente. "Yo no estaba dispuesta a aguantar ciertas cosas y, por eso, me hizo la vida imposible. Me puso un detective para que me vigilara, me decía que no podía tener pareja, no quería que saliera...", declaró.

Aunque no quiso revelar quien era porque no quería "hacerse la víctima" ni que hubiera "escándalos", sostuvo que la amenazaba con no lanzar su carrera musical. "Yo tenía claro que para estar sufriendo me quedaba en mi casa", comentó.

Según contó, terminó haciéndole sentir "culpable": "Pensaba que yo había hecho algo para darle pie a esa persona a pensar que podía tener algo conmigo, pero al contrario, fui siempre muy clara. Nunca me puso la mano encima".

Aseguró que en esa época, a sus 20 años, no se le pasó "por la cabeza denunciar", pues no era "nada fácil", pero este fue el motivo por el que se apartó de la música. Actualmente está centrada en su carrera como profesora de música e inglés y, tal y como sostiene su hermana, es "sumamente feliz".