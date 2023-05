Chelo García-Cortés vuelve a 'Sálvame' tras su operación de cadera: "He venido corriendo por si no llegaba"

Chelo García-Cortés ha vuelto a Sálvame tras haberse recuperado después de una operación de la cadera. La colaboradora ha regresado con sus compañeros, con los que permanecerá hasta el 23 de junio, último día de emisión del programa.

Tras recibir el alta del hospital, la colaboradora ha permanecido recuperándose casi dos meses, hasta que este jueves volvía a la tertulia de Telecinco. Así, los colaboradores y la presentadora le han dado una afectiva bienvenida.

Para demostrar que ya está recuperada, Cortés se ha levantado y ha andado unos metros, orgullosa. "No te pases, a ver si vas a romperte la otra", ha bromeado Kiko Matamoros.

Kiko Hernández ha hecho referencia entonces a las pocas semanas que le quedan al programa: "Un poco más tarde y no llegas". "Por eso he venido corriendo, porque si no no llegaba", ha explicado Chelo en clave de humor.