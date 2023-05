dpa/picture alliance via Getty

La modelo alemana Theresia Fischer cuenta que cuando era una niña se sintió acosada y acomplejada por medir 1,70 metros. Eso se le quedó dentro y cuando tuvo edad y dinero decidió ponerle fin a su complejo.

Así, la joven de 31 años ha gastado 146.000 euros en varias operaciones y tratamientos para conseguir alargar sus piernas, hasta alcanzar los 1,84 metros que ahora mide.

El procedimiento para el alargamiento de las extremidades es lento y muy doloroso. "Los fémures se cortan y se insertan varillas telescópicas en ambos lados. Luego hay que alargar las varillas un milímetro cada día", explicó en una entrevista a RTL.

El movimiento de las varillas hace que el hueso se vaya regenerando hacia abajo poco a poco, como si soldara una fractura, creando nuevo material óseo y acabando por llenar el hueco que se quiera dejar, ganando varios centímetros.

"8.5cm + 5.5cm = 14cm", destacaba Fischer en una de sus publicaciones de Instagram. "Un año desde que mis extensiones de la segunda pierna terminaron el proceso. Un año de fuerza, energía y resistencia. Un año sin tacones", decía la joven, que se muestra con las cicatrices que han dejado en sus piernas los diferentes procesos de alargamiento, entre la rodilla y el tobillo.

"Un año que cambió toda mi vida", explica la modelo, que sin embargo insiste que nadie debería imitarla. "Vuelvo a estar súper en forma, puedo hacerlo todo (deportes etc. ) y finalmente me siento bien en mi cuerpo otra vez", compartía con sus seguidores, que no con "la gente mala" que habla de sus piernas largas.