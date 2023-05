Espadas asegura que no tiene nada que ocultar sobre su reunión con Tezanos y Moreno vaticina que no le dio buenas noticias

Tras conocerse que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas se ha reunido este miércoles en Madrid con el presidente del CIS, José Félix Tezanos, tal como adelantó ABC, el líder socialista se ha defendido este jueves en la sesión plenaria de la cámara al ser interpelado sobre este asunto por el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le ha reclamado una explicación para conocer el motivo de la reunión, si tiene información privilegiada y si está condicionando las encuestas a favor de su partido.

"No tengo nada que ocultar", se ha defendido Espadas justificando la legalidad de este encuentro, que se produjo en la capital de España, en la que se encontraba para asistir al pleno del Senado, del que forma parte por designación del Parlamento andaluz. "Cuando voy a un despacho, es primero porque se me invita y segundo, teniendo claro cuál es el marco legal".

El presidente de la Junta, que le ha pedido una explicación, que debe a la opinión pública, qué aun no la ha dado, ha añadido que "no sé lo que ha tratado con el presidente del CIS, pero buenas noticias no le ha dado por la cara que tiene".

Por su parte, Espadas le ha reprochado a Moreno que este se vea casi a diario con al director del Centra (Centro de Estudios Andaluces), por lo que él "si maneja información de este organismo". El Centra es la fundación pública adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, conocido como el CIS andaluz y depende del titular de la mencionada consejería, Antonio Sanz.

Del mismo modo, Espadas le ha reprobado al presidente que se reuniera con el candidato del PP a la alcaldía de Jaén, Agustín González, para abordar su programa electoral, como él mismo ha colgado en sus redes sociales, ha indicado.