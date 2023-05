El reportaje de 'Equipo de investigación' "más querido" por la audiencia y que "arrasó contra todo pronóstico"

Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Cero, recibió como últimos invitados a la periodista Gloria Serra, al exjugador de baloncesto José Manuel Calderón y al músico Manuel Quijano.

Respecto a la presentadora, esta desveló el reportaje de Equipo de investigación que más ha repercusión ha tenido, pese a que no se lo esperaban. De hecho, ya es el capítulo más visto y repetido.

Se trata de La guerra del céntimo, un reportaje de consumo -de los primeros que hacían- donde el equipo de la catalana investigó a una cadena de panaderías que estaba vendiendo los cruasanes a un precio muy bajo.

"El programa arrasó contra todo pronóstico. Es el más querido por la audiencia", desveló la comunicadora ante Dani Martínez, presentador del espacio de Cero.

"Años después, me encontré al jefe de marketing de la empresa de los cruasanes y le dije: 'me tenéis que perdonar, porque vaya abuso'". Lo que no se esperaba Gloria era la respuesta: "No, estamos encantados, porque cada vez que se remite el programa tenemos un montón de llamadas para montar franquicias, y la gente se tira a comprar cruasanes como loca", fueron las palabras del directivo.

"No era nuestro objetivo, pero el hombre estaba feliz", detalló, orgullosa, la catalana.