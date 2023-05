Mario Marzo vuelve a criticar a Risto Mejide por intrusismo laboral: "Cualquier cosa que hace, la gente le aplaude"

La pelea entre Mario Marzo y Risto ha vuelto a resurgir después de que el actor de Los Protegidos acudiera al pódcast Keep it cutre y volviera a reiterar su desprecio al trabajo del presentador.

El pasado mes de enero, el también pianista profesional criticó a Risto después de que se anunciase que iba a publicar un libro sobre el compositor alemán de música clásica Johann Sebastian Bach.

Según escribió en Twitter, consideraba que "no estaba capacitado" ni para involucrarse de la vida del importante artista "ni para opinar sobre música".

la forma en la que Mario Marzo hundió a Risto Mejide y a su libro omggg le pongo un altar pic.twitter.com/V0ZcJabgcJ — 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐚 (@lexatinn_) January 9, 2023

Ahora, en su visita por el programa de Ángela Henche y Albanta San Román ha retomado el tema, insistiendo en su opinión. Marzo le ha acusado de intrusismo laboral y ha deseado que alguien en la editorial le hubiera parado los pies.

"Debe de haber alguien en el departamento de la editorial que le diga: 'Está muy bien que quieras escribir sobre cosas que no sabes'. Pero debe de haber alguien con cerebro que le diga: 'Señor, hasta aquí'", ha comentado.

Además, le ha llamado "cateto" por hacer vídeos en horizontal para promocionar su libro en redes. "Esta persona sale en televisión, hace cualquier cosa y la gente le aplaude por donde va", se ha quejado para concluir.

La pelea se traslada a las redes

Risto ha respondido a estos nuevos comentarios, como se puede ver en el vídeo, atacando la profesión de Mario Marzo. "He tenido que buscar quién era el tipo este que me insultaba y me acusaba de intrusismo", ha escrito: "¿Actor metido a pianista? ¿Músico del montón metido a actor??".

"Lo que me queda claro es que alguien que no ha escrito ni vendido un libro en su puñetera vida", ha continuado: "En fin, ya tiene su dosis de casito en cualquier caso".

Mario Marzo acabando con Risto una vez más 👏🏻 pic.twitter.com/sajZUuwdyD — Candela (@lazyknd) May 18, 2023

Mario Marzo no se ha quedado atrás y ha contraatacado en sus historias. "Risto, que has escrito un libro hablando de Bach con una foto de un piano (que no existía en la época) que se abre al revés en la portada", le ha recordado, criticando su falta de conocimiento del tema: "¿Qué dices?".