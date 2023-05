Los burros de Fortunato, el pódcast de Jorge Javier Vázquez, ha estrenado una nueva entrega, tanto en Spotify como en YouTube, y ha contado con Yolanda Díaz como invitada. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha visitado la casa del presentador y se ha sometido a sus preguntas, algunas de las cuales han sacado su lado más personal.

El catalán, desde las sillas de su jardín, le hizo distintas preguntas que sacó de internet al buscar "entrevista a un famoso", pero, entre cuestión y cuestión, quiso ahondar mucho más en la gallega, que acaba de poner en marcha su proyecto político, Sumar.

"¿De qué tipo de heridas te cuesta más recuperarte?", le preguntó, haciendo que ella confesara su peor momento. "Buff, la muerte de mi madre... Aún no me recuperé hoy", respondió.

"Hace once años y no me recuperé hoy. No fui a su casa aún. No soy capaz. Todos los días pienso en llamarla. Tengo así como un instinto de llamarla", aseguró. "Fue una muerte horrible, en siete días, con un dolor horrible, horrorosa. Me ha cambiado la vida. No tuvo una vida fácil, no".

"Mi hija se llama Carmela, como ella, y mi hija habla todos los días de su abuela Carmela, o sea que la tengo muy presente", explicó Yolanda Díaz. "Así que no me he curado todavía. Mis hermanos me han traído su ropa, sus zapatos, un montón de cosas, pero no soy capaz de ir".

"La tenemos presente todos. Era una mujer especial. Y madre no hay más que una, esto es verdad", añadió. Además, opinó que, si viviera hoy en día, supone que "sufriría mucho" por su trabajo, pero la "cuidaría mucho".

"No sé si le gustaría verme como presidenta, mi madre lo que quería era que fuera feliz", defendió y, acto seguido, Jorge Javier le preguntó si lo era: "Esta vida no permite mucho tiempo para ti misma. Es verdad que yo me abstraigo e intento compensar con una vida normal y creo que me ayuda, pero no es fácil".