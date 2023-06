"Me siento acompañado y me permite comunicarme en lengua de signos. Me acompañan de lunes a viernes. En mi caso, tres veces al día: mañana, mediodía y por la tarde-noche. Me aportan información, me mantienen actualizado sobre las noticias del mundo. Me ayudan a estar orientado, saber el día, el mes… Además, gracias a ellos he aprendido de nuevas tecnologías. Antes no sabía usar un ordenador y ahora sí. Lo uso para comunicarme, al igual que la aplicación para hablar con VidAsor", cuenta Francisco Álamo, una persona sorda de 90 años. Francisco vive solo en un pueblo, L’Olleria (Valencia) y tiene una persona en casa que lo atiende cuatro horas al día. "También cuento con la mediadora comunicativa para controlar cómo estoy y para conversar conmigo. Me muevo por casa solo, pero no puedo salir solo a la calle".

La mediadora comunicativa de la que habla forma parte del programa VidAsor: un servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas. Su objetivo es "proporcionarles apoyo y los recursos necesarios para el desarrollo de una vida independiente", explica Susana Obiang, una de las mediadoras sordas de VidAsor.

"El desconocimiento de la comunidad sorda se hace aún más evidente en las personas mayores, ya que, a los problemas asociados a su edad, se une la falta de recursos adaptados a sus necesidades y demandas propias", cuenta Susana. Por este motivo la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) puso en marcha en 2017 VidASor, un servicio de teleasistencia accesible.

VidAsor se dirige a las personas mayores sordas, a sus familias y a las personas sordas que están en situación de dependencia o especial vulnerabilidad.

El servicio funciona con un dispositivo que se instala en la televisión. Permite realizar y recibir llamadas pulsando un botón de un mando a distancia. Tiene también un avisador lumínico de llamadas y un pulsador de emergencia en forma de medalla para que la persona pueda ser asistida en todo momento. El usuario puede llamar siempre que quiera y recibe llamadas diarias de uno de los mediadores de VidAsor.

El servicio asiste a 63 personas mayores sordas de todo el país en sus hogares, centros de la tercera edad y residencias. "Esto es un valor añadido porque en dichos espacios su nivel de aislamiento comunicativo suele verse incrementado", apunta Susana. "Llevo en VidAsor desde septiembre del 2017. Antes iba a un centro de día, pero como no podía comunicarme no hacía gran cosa. Con VidAsor sí puedo signar", cuenta Francisco.

En 2022 VidAsor realizó más de seis mil comunicaciones de seguimiento y recibió casi cuatrocientas cincuenta por parte de los usuarios. "A esto se suma que VidAsor brinda a los usuarios la posibilidad de que contacten con sus familias o con otros usuarios del servicio, lo que contribuye a ampliar su red social y de comunicación. El año pasado hubo más de seiscientas interacciones en esta modalidad", cuenta Susana.

"Es muy útil, me hacen compañía y puedo conversar con los mediadores sordos. Me acompañan controlando mi glucosa –soy diabético– y me ayudan recordando, por ejemplo, las citas médicas. También hablo con la psicóloga que me manda actividades para hacer en casa", cuenta Francisco. Parte del trabajo de esta psicóloga es impartir talleres de envejecimiento activo a los usuarios.

Las principales necesidades de las personas mayores sordas pasan por esa asistencia y acompañamiento en su vida diaria. Desde que les recuerden citas médicas hasta controlar su medicación, pasando por consejos sobre alimentación y autocuidado o tener apoyo para la comprensión de documentos como facturas. Sin olvidar la posibilidad de tener una simple conversación con otra persona.

Susana no quiere dejar de mencionar que el servicio de VidAsor tuvo financiación estatal durante varios años, pero ahora se mantiene con el apoyo de Fundación ONCE. "Queremos hacer una llamada de atención a las administraciones públicas y recordarles que es necesario que se comprometan con la creación de estructuras y servicios accesibles para que las personas mayores sordas puedan mantenerse saludables, independientes, autónomas y seguras".