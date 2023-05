Pocholo se confunde y envía por error un mensaje a Marta Riesco: "No volverá a pasar"

Desde hace unos días, el carismático rostro de Pocholo ha vuelto a ser el centro de atención de los fotos mediáticos tras acudir en varias ocasiones al plató de Supervivientes 2023 para defender a su sobrino Bosco Martínez-Bordiú, quien, actualmente, está participando en el reality.

Durante la gala de este martes, el empresario coincidió con Marta Peñate, con quien tuvo una buena química y complicidad. De hecho, protagonizaron varios momentos de buena sintonía. "¿No estás muy arrimada? Nunca te había visto tan cerca de nadie como hoy", preguntó con curiosidad el presentador de espacio, Carlos Sobera, a la de Palmas de Gran Canarias.

Por su parte, la que fuera pareja de Lester Duque quiso seguirle el juego al aristócrata y entretener a la audiencia. "Siempre he tenido curiosidad... ¿Qué hay en esta mochila que siempre tienes que llevarla al lado? ¿Dentro que hay?", expresó la exparticipante de La isla de las tentaciones, haciendo referencia a la mochila que siempre lleva consigo Pocholo.

"La llevo porque es cariñosa conmigo" fue la respuesta del tío de Bosco Martínez-Bordiú, a la que Carlos Sobera añadió: "Esto es muy sencillo, cogemos la mochila, la ponemos a un lado y te puedes arrimar más si quieres", dando lugar a un sinfín de carcajadas en el plató.

Al parecer, Pocholo y Marta Peñate tuvieron buena afinidad durante la gala y es la razón por la que, poco después, quiso enviarle un mensaje a la pareja de Tony Spina. Pero, a su pesar, las redes sociales le jugaron una mala pasada al aristócrata y, por error, envió un mensaje a Marta Riesco.

'Story' de Marta Riesco en el que desvela los mensajes que le envió Pocholo. INSTAGRAM

"Love You, Marta. Eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", fueron las palabras que Pocholo pensó que había escrito a la que fuera participante de Gran Hermano. La periodista de Telecinco no dudó en compartir la anécdota con sus seguidores de Instagram, ya que el mensaje la había dejado boquiabierta pues ella nunca ha coincidido con el empresario.

Aunque la reportera de El programa de Ana Rosa no contestó al escrito, horas después el economista volvió a ponerse en contacto con ella para disculparse y para afirmar que sus palabras iban dirigidas a la canaria. "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Peñate. No volverá a pasar", expresó Pocholo.

'Story' de Marta Riesco aportando su granito de arena. INSTAGRAM

Además de hacer pública la divertida historia, Marta Riesco ha querido darle un toque un humor al momento y, aportando su granito de arena, en otro story hizo una mención directa tanto a la cuenta de Marta Peñate como a la de Pocholo con el fin de que estos se pongan en contacto y no haya más confusiones.