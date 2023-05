A poco más de una semana de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo, todos los lugares de nuestro país se han llenado de carteles que anuncian a los candidatos que aspiran a gobernar cada una de las capitales y los municipios.

Sin embargo, si algo ha llamado la atención ha sido la candidatura de Charo, una mujer de 99 años que se presenta como candidata a alcaldesa por la localidad madrileña de Patones. Así, María del Rosario Testa se ha convertido en la aspirante más longeva de estas elecciones.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha hablado con Charo: "Hay muchos mayores que valen más que los que están mandando", ha destacado la mujer durante la entrevista. Además, Charo ha señalado que tiene todas sus energías puestas en estas elecciones, pues ve complicado poder volver a presentarse: "Si no salgo elegida, se acabó. Dios no sé si me va a dar salud para presentarme dentro de cuatro años".

Esta es la segunda vez que Charo se presenta como candidata a la alcaldía de Patones. La última vez, en 2019, logró 49 votos de un total de 309 votos emitidos, lo que le sirvió para conseguir un acta de concejal. Ahora, la mujer aspira a conseguir un segundo edil que le permita condicionar las decisiones del alcalde del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta.

Para conseguir sus aspiraciones, Charo ha formado un grupo de siete vecinas, "mujeres con una energía renovada y con un nuevo equipo de abuelas más guapas, pero no más jóvenes" que tienen como objetivo devolver la energía a un pueblo "donde cada vez se empeñan en hacer menos".